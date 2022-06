SHŌ Group Launches Restaurant on San Francisco's Salesforce Park and Global NFT-based Membership Club (Photo: SHŌ Group)

SHŌ Group Launches Restaurant on San Francisco's Salesforce Park and Global NFT-based Membership Club

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag is SHŌ Group (voorheen JSSK Group) uit de stealth-modus gekomen om de langverwachte projecten te onthullen die de groep heeft ontwikkeld sinds de ondertekening van hun eerste huurovereenkomst in september 2019.

EEN ERVAREN HOSPITALITY PLATFORM

SHŌ Group is een ervaringsgericht gastvrijheidsplatform dat gemeenschappen opbouwt door het creëren van unieke gastervaringen in fine dining, nachtleven en retail foodconcepten. Het team wordt geleid door voedsel- en technologie-ondernemer Josh Sigel, en SHŌ’s naamgenoot gevierde chef-kok van de elite en bekroonde chef-kok van Silicon Valley, Shotaro (“Sho”) Kamio. Kamio’s solo-onderneming, Iyasare, die in 2013 opende in Fourth Street in Berkeley, is zijn meest erkende en veelgeprezen project tot nu toe. Investeerders in SHŌ Group zijn onder meer Salesforce, Erica en Jeff Lawson (CEO van Twilio), Craig Ramsey (oprichter van Vlocity), Dan Springer (CEO van DocuSign) en Drew Houston (CEO van DropBox). SHŌ Group werkt ook samen met Carlo Serafini en Ed Lambert van de in Bay Area gevestigde Bridge Bank voor zijn bankbehoeften.

