Walton Global宣佈獲得Fortress Investment Group的1億美元建築商土地融資

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--管理36億美元資產的房地產投資和土地資產管理公司Walton Global欣然宣佈，公司獲得由Fortress investment Group LLC管理的基金關聯公司提供的1億美元融資。這筆資金將分配給Walton的建築商土地融資(BLF)業務線，用於收購高成長地區的房地產，以支援美國各地的住宅需求。

Walton Global執行長Bill Doherty表示：「對於Walton來說，這是一項重要的交易，因為我們將繼續支持房屋建築合作夥伴解決住宅短缺問題，這需要數年時間才能解決。我們很高興能夠與Fortress合作，他們在美國住宅市場擁有數十年經驗，對推動住宅需求的總體動力有深刻的理解。我們相信，即使面臨潛在的經濟放緩，住宅需求仍將保持上升趨勢。我們將繼續努力為消費者推廣平價住宅，同時為我們的房屋建築商網路創造令人滿意的財務狀況和利潤。」

自從與Fortress展開磋商以來，Walton一直與一家知名的房屋建築商積極合作，以確定潛在的土地收購機會。

Walton利用Fortress的融資進行的首次設施收購於2022年5月完成。這個耗資950萬美元的專案名為La Playa，位於加州的海沃德，地處舊金山灣區的阿拉米達郡境內，計畫開發47戶新住宅。

Walton預期將在未來幾個月內利用剩餘的資金在鳳凰城和西雅圖等高成長市場中進行大約七次目標性收購。這筆融資的金額也可能增加到1.5億美元，這將視其他地產的確定情況而定。

Walton的BLF計畫透過收購由建築商和開發商確定的房地產，為土地庫存需求提供解決方案，同時與他們簽訂選擇權協定，以便將來分階段購買地塊。投資者在行使每份選擇權協定或出售房屋時獲得現金流，這可能在6到24個月內發生。

向Fortress融資所採用的策略與Walton在2022年初推出的Builder Identified Land Target (BILT)基金類似。目前，該基金對經紀商、註冊投資顧問、機構投資者和家族辦公室投資者發售。

Doherty補充道：「我們期待在未來幾年內與Fortress和一流的美國全國及區域建築商合作創建許多新的社區，將這筆資金用於能夠帶來改變的地區。」

關於Walton Global

Walton Global是私有的一流土地資產管理和全球房地產投資公司，專注於土地的研究、收購、管理、規劃和開發。Walton擁有超過43年的經驗，在北美成長最快的大都會地區管理土地投資專案方面有出色的記錄。公司代表位於73個國家的全球投資者、建築商、開發商和業界合作夥伴管理和使用36億美元的資產。Walton在美國和加拿大擁有、管理和經營的土地超過9.7萬英畝，其業務範圍包括注重退場的開發前土地投資、土地融資計畫和建造租賃。如欲瞭解更多資訊，請造訪walton.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。