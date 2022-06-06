Walton Global宣布获得Fortress Investment Group的1亿美元建筑商土地融资

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--管理着36亿美元的房地产投资和土地资产管理公司Walton Global欣然宣布，公司获得由Fortress investment Group LLC管理的基金关联公司提供的1亿美元融资。这笔资金将分配给Walton的建筑商土地融资(BLF)业务线，用于收购高增长地区的房地产，以支持美国各地的住房需求。

Walton Global首席执行官Bill Doherty表示：“ 对于Walton来说，这是一项重要的交易，因为我们将继续支持我们的房屋建筑合作伙伴解决住房短缺问题，这需要数年时间才能解决。我们很高兴能够与Fortress合作，他们在美国住房市场上拥有数十年经验，对推动住房需求的宏观动力有着深刻的理解。我们相信，即使面临潜在的经济放缓，住房需求仍将保持上升趋势。我们将继续努力为消费者推广负担得起的住房，同时为我们的房屋建筑商网络创造令人满意的财务状况和利润。”

自从与Fortress展开磋商以来，Walton一直在与一家领先的房屋建筑商积极合作，以确定潜在的土地收购机会。

Walton利用Fortress的融资进行的首次设施收购于2022年5月完成。这个耗资950万美元的项目名为La Playa，位于加利福尼亚州的海沃德，地处旧金山湾区的阿拉米达郡境内，计划开发47套新住宅。

Walton预计将在未来几个月内利用剩余的资金在菲尼克斯和西雅图等高增长市场中进行大约七次有针对性的收购。这笔融资的金额也可能增加到1.5亿美元，这将视其他地产的确定情况而定。

Walton的BLF计划通过收购由建筑商和开发商确定的房地产，为土地库存需求提供解决方案，同时与他们签订期权协议，以便将来分阶段购买地块。投资者在行使每份期权协议或出售房屋时获得现金流，这可能在6到24个月内发生。

向Fortress融资所采用的策略与Walton在2022年初推出的Builder Identified Land Target (BILT)基金类似。目前，该基金面向经纪商、注册投资顾问、机构投资者和家族办公室投资者发售。

Doherty补充道：“ 我们期待着在未来几年内与Fortress和一流的美国全国及区域建筑商合作创建许多新的社区，将这笔资金用于能够带来改变的地区。”

关于Walton Global

Walton Global是一家私有的领先土地资产管理和全球房地产投资公司，专注于土地的研究、收购、管理、规划和开发。Walton拥有超过43年的经验，在北美发展最快的大都市地区管理土地投资项目方面有着出色的往绩。公司代表位于73个国家的全球投资者、建筑商、开发商和行业合作伙伴管理和使用36亿美元的资产。Walton在美国和加拿大拥有、管理和经营的土地超过9.7万英亩，其业务范围包括注重退出的开发前土地投资、土地融资项目和建房出租。如需了解更多信息，请访问walton.com。

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