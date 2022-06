Walton Global anuncia financiamento para terrenos de construtoras de US$ 100 milhões com o Fortress Investment Group

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--A Walton Global, empresa de investimento imobiliário e gestão de terrenos com US$ 3,6 bilhões sob gestão, tem a satisfação de anunciar o fechamento de uma linha de crédito de US$ 100 milhões fornecida por afiliadas de fundos gerenciados pelo Fortress Investment Group LLC. Os fundos serão alocados na linha de negócios de financiamento de terrenos de construtoras (builder land financing, BLF) para adquirir propriedades em áreas de elevado crescimento para ajudar a suprir a demanda habitacional nos Estados Unidos.

“ Esta é uma transação de enorme importância para a Walton ao seguirmos ajudando nossas parceiras construtoras de residências a abordarem a escassez habitacional que levará anos para sanar”, declarou Bill Doherty, diretor executivo da Walton Global. “ É um prazer trabalhar com o Fortress, um escritório com décadas de experiência no mercado habitacional norte-americano e profunda compreensão da macrodinâmica que gera a demanda por residências, a qual acreditamos que permancerá elevada mesmo com um possível desaquecimento econômico. Nossos esforços vão continuar promovendo residências acessíveis para os consumidores e gerando sólidos balanços patrimoniais e margens de lucro para nossa rede de construtoras habitacionais.”

A Walton tem trabalhado ativamente para identificar potenciais aquisições de terrenos com uma importante construtora habitacional desde que iniciou suas discussões com o Fortress.

A primeira aquisição de terreno da Walton a utilizar a linha de crédito do Fortress acordada em maio de 2022 se localiza na cidade californiana de Hayward, mais especificamente no condado de Alameda, na área da baía de San Francisco. Trata-se de La Playa, um projeto de construção de U$ 9,5 milhões com planos de construir 47 novas casas.

A Walton espera implementar o capital restante nos próximos meses, com aproximadamente sete aquisições buscadas em mercados de elevado crescimento identificados, como Phoenix e Seattle. O valor da linha de crédito também pode aumentar para US$ 150 milhões, o que será determinado à medida que forem identificadas mais propriedades.

O programa BLF da Walton oferece soluções para necessidades de inventário ao adquirir propriedades identificadas por construtoras e desenvolvedoras, e entrar simultaneamente em acordos de opção com essas empresas para a compra futura de lotes em fases. Os investidores recebem fluxo de caixa à medida que o acordo de opção é exercido ou as casas são vendidas, o que pode ocorrer em um prazo de 6 a 24 meses.

A estratégia utilizada para a linha de crédito com o Fortress é semelhante ao fundo Builder Identified Land Target (BILT) da Walton, lançado no início de 2022 e oferecido atualmente a corretoras de valores, consultores de investimentos registrados e investidores institucionais e de escritórios familiares.

Doherty acrescentou: “ Esperamos criar muitas novas comunidades nos próximos anos trabalhando conjuntamente com o Fortress e as melhores construtoras nacionais e regionais para aplicar esse capital em áreas que façam a diferença”.

Sobre a Walton Global

A Walton Global é uma importante empresa global de investimento imobiliário e gestão de ativos de terrenos que se concentra em pesquisa, aquisição, administração, planejamento e desenvolvimento de terrenos. Com mais de 43 anos de experiência, a Walton tem uma trajetória comprovada na administração de projetos de investimentos em terrenos nas áreas metropolitanas de mais rápido crescimento da América do Norte. A empresa gerencia e administra ativos no valor total de US$ 3,6 bilhões em nome de seus investidores globais localizados em 73 países, construtoras, desenvolvedoras e parceiros de setor. A Walton tem mais de 97 mil acres de terreno em sua propriedade, gestão e administração nos Estados Unidos e no Canadá, com linhas de negócios que abrangem investimentos em terrenos em fase de pré-desenvolvimento com foco em venda, programas de financiamento de terrenos e construções para locação. Saiba mais em walton.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.