SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Walton Global, een vastgoedbeleggings- en grondactivabeheerbedrijf met US $ 3,6 miljard in beheer, is verheugd de sluiting aan te kondigen van een faciliteit van $ 100 miljoen die wordt verstrekt door dochterondernemingen van fondsen die worden beheerd door Fortress Investment Group LLC. De fondsen zullen worden toegewezen aan Walton’s bouwlandfinanciering (BLF) business line om onroerend goed in snelgroeiende gebieden te verwerven om de vraag naar woningen in de Verenigde Staten te ondersteunen.

“ Dit is zo’n belangrijke transactie voor Walton, omdat we onze partners voor huizenbouwers blijven ondersteunen om een ​​woningnood aan te pakken die jaren zal duren om te vervullen”, aldus Bill Doherty, CEO van Walton Global. “ Het is ons een genoegen om samen te werken met Fortress, een bedrijf met tientallen jaren ervaring in de Amerikaanse huizenmarkt en een diep begrip van de macrodynamiek die de vraag naar woningen aanstuurt, waarvan wij denken dat deze hoog zal blijven, zelfs in het licht van een mogelijke economische vertraging. Onze inspanningen zullen doorgaan met het promoten van betaalbare woningen voor consumenten, terwijl we sterke balansen en marges genereren voor ons netwerk van huizenbouwers.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.