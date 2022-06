Casper Ruud benoemd tot wereldwijde ambassadeur voor W Initiative

TRONDHEIM, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--De beste tennisser en superster van Noorwegen, Casper Ruud (23), is de nieuwe wereldwijde ambassadeur van de Noorse humanitaire stichting W Initiative. De overeenkomst behelst een nauwe samenwerking voor de komende drie jaar.

W Initiative is in 2021 opgericht door SalMar-erfgenaam Gustav Magnar Witzoe (29), om humanitaire activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren over de hele wereld verbeteren.

“Ik ben er trots op om W Initiative internationaal te promoten. Ik kan niets zinvoller bedenken dan kinderen en jongeren te helpen een beter leven, een betere gezondheid en meer gelijke kansen te krijgen, waar ook spel en sport bij horen,” aldus Casper Ruud, die momenteel deelneemt aan het French Open Grand Slam-toernooi.

Langdurige samenwerking

Als ambassadeur zal Casper Ruud de stichting promoten en zichtbaarder maken voor een internationaal publiek. Dit omvat het dragen van het W Initiative-logo op zijn kleding, praten over het werk van de stichting tijdens interviews, op sociale media en op zijn eigen website, en deelnemen aan verschillende evenementen die door de stichting worden georganiseerd. Het doel van het W Initiative is om zichtbaarder te zijn en daardoor informatie te krijgen over en toegang te krijgen tot nieuwe projecten over de hele wereld die het kan ondersteunen.

“De stichting zoekt actief naar projecten over de hele wereld die aansluiten bij belangrijke duurzaamheidsdoelen. Met Casper Ruud als ambassadeur gaan er meer deuren open en kunnen we op een heel andere manier een internationaal publiek bereiken,” verklaart Managing Director van de stichting Eirik Boe Sletten.

Gustav Magnar Witzoe heeft W Initiative in 2021 opgericht en het is Witzoe's bedrijf Forward Project dat de samenwerking met Casper Ruud financiert, die op 1 juni begint en duurt tot eind 2024. W Initiative heeft dan het voorkeursrecht om de samenwerking met nog eens twee jaar te verlengen.

De juiste man

"Toen ik Casper voor het eerst ontmoette, was het meteen duidelijk dat hij de juiste ambassadeur voor de stichting was - niet alleen omdat hij een van 's werelds beste atleten is die in de belangrijkste arena's van de wereld speelt, maar ook omdat hij gewoon een geweldige kerel is die de waarden en opvattingen van de stichting deelt. Zijn bijdrage komt op een belangrijk moment in de evolutie van de stichting. Als deze samenwerking ook positief kan bijdragen aan zijn eigen ontwikkeling als de beste tennisser van Noorwegen, dan is dat fantastisch,” aldus Witzoe.

Witzoe komt van een klein landelijk eiland voor de westkust van Noorwegen met iets meer dan 4000 inwoners. Zijn vader was een pionier in de viskweekindustrie en werd na verloop van tijd een van 's werelds meest succesvolle in de industrie, met zijn bedrijf SalMar.

W Initiative wil groeien door effectief beheer en uitbreiding om steeds zinvollere bijdragen te leveren.

“Ons eerste project in Oeganda, dat samen met Right To Play wordt uitgevoerd, draagt bij aan betere water- en sanitaire omstandigheden, naast spel en sport voor kinderen in drie districten in het land. We nemen ons deel aan een nieuw project in Fiji onder leiding van FijiStiftelsen. Dankzij de steun van het W Initiative zal FijiStiftelsen twee evacuatiecentra bouwen die dagelijks zullen worden gebruikt als klaslokaal en polyvalente ruimte voor kinderen, en die vrouwen de mogelijkheid bieden om hun eigen werkplek te creëren,” legt Boe Sletten uit.

Feiten en cijfers van W Initiative

W Initiative is een nieuw opgerichte humanitaire stichting die tot doel heeft de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren te verbeteren. De projecten die door de stichting worden ondersteund, kunnen in Noorwegen of elders zijn, maar moeten altijd gebaseerd zijn op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 3, 4, 5, 6 of 10 van de VN. De projecten moeten gericht zijn op meer competentie, betere gezondheid en meer gelijke kansen. Gustav Magnar Witzoe heeft 110 miljoen NOK aan de stichting gedoneerd via zijn familiebedrijf, waarvan 100 miljoen NOK bestemd is voor het oprichtingskapitaal van de stichting om steeds zinvollere bijdragen mogelijk te maken door middel van effectief beheer en uitbreiding. De stichting zal actief op zoek gaan naar projecten die aansluiten bij haar visie en doel en het zal niet mogelijk zijn om financiering aan te vragen bij de stichting. De stichting wil samenwerken met gerenommeerde organisaties. Op basis van de doelstellingen van de stichting wordt jaarlijks gerapporteerd over de status en voortgang.

Directie

Witzoe is de zoon van SalMar-oprichter Gustav Witzoe en is momenteel meerderheidsaandeelhouder van het moederbedrijf Kvarv AS. De directie bestaat ook uit NTNU-professor Heri Ramampiaro, partner-advocaat Kristina Jorgensen, hoofdarts Elisabeth Vesterbekkmo en civiel ingenieur Magnus Witzoe. Alle bestuursleden hebben een andere achtergrond, maar wel een sterke band met Trondelag.

