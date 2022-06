Casper Ruud nommé ambassadeur mondial de la W Initiative

TRONDHEIM, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Le meilleur joueur de tennis et superstar norvégien Casper Ruud (23 ans) est le nouvel ambassadeur mondial de la fondation humanitaire norvégienne W Initiative. L'accord prévoit un partenariat étroit au cours des trois prochaines années.

La W Initiative a été créée en 2021 par l'héritier de SalMar, Gustav Magnar Witzoe (29 ans), pour soutenir des activités humanitaires qui améliorent la qualité de vie des enfants et des jeunes dans le monde entier.

« Je suis fier de promouvoir la W Initiative sur une scène internationale. Je ne peux rien imaginer de plus significatif que d'aider les enfants et les jeunes à avoir une meilleure vie, une meilleure santé et plus d'égalité des chances, ce qui inclut également les jeux et le sport", déclare Casper Ruud, qui participe actuellement au tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros. »

Un partenariat à long terme

En tant qu'ambassadeur, Casper Ruud assurera la promotion de la fondation et la rendra plus visible auprès d'un public international. Cela implique de porter le logo de la W Initiative sur ses vêtements, de parler du travail de la fondation lors d'interviews, dans les médias sociaux et sur son propre site internet, ainsi que de participer à divers événements organisés par la fondation. L'objectif pour la W Initiative est d'être plus visible et, par conséquent, de recevoir des informations sur de nouveaux projets dans le monde entier qu'elle peut soutenir et d'y avoir accès.

« La fondation recherche activement des projets dans le monde entier qui s'alignent sur les principaux objectifs de durabilité. Le fait d'avoir Casper Ruud comme ambassadeur nous ouvrira davantage de portes et nous pourrons ainsi atteindre un public international d'une manière complètement différente » explique Eirik Boe Sletten, le directeur général de la fondation.

Gustav Magnar Witzoe a créé W Initiative en 2021 et c'est la société de Witzoe, Forward Project, qui finance le partenariat avec Casper Ruud, qui débute le 1er juin et durera jusqu'à la fin de 2024. W Initiative aura ensuite la possibilité de prolonger le partenariat de deux années supplémentaires.

La personne idéale

« Lorsque j'ai rencontré Casper pour la première fois, j'ai tout de suite compris qu'il était le bon ambassadeur pour la fondation - non seulement parce qu'il est l'un des meilleurs athlètes du monde, qui joue sur les plus grands terrains du monde, mais aussi parce qu'il est tout simplement un type formidable qui partage les valeurs et les points de vue de la fondation. Sa contribution arrive à un moment important dans l'évolution de la fondation. Si ce partenariat peut également contribuer positivement à son propre développement en tant que meilleur joueur de tennis norvégien, c'est fantastique », déclare M. Witzoe.

Witzoe est originaire d'une petite île rurale située au large de la côte ouest de la Norvège et comptant un peu plus de 4000 habitants. Son père a été l'un des pionniers de la pisciculture, devenant au fil du temps l'une des entreprises les plus prospères au monde, avec son entreprise SalMar.

W Initiative vise à se développer grâce à une gestion et une expansion efficaces, afin d'apporter des contributions de plus en plus significatives.

« Notre premier projet en Ouganda, qui est mené en collaboration avec Right To Play, contribue à l'amélioration de l'eau et des conditions sanitaires, en plus de jeux et de sports pour les enfants de trois districts du pays. Nous nous sommes également associés à un nouveau projet aux Fidji, dirigé par FijiStiftelsen. Grâce au soutien de la W Initiative, FijiStiftelsen va construire deux centres d'évacuation qui seront utilisés quotidiennement comme salle de classe et salle polyvalente pour les enfants, et qui donneront aux femmes la possibilité de créer leur propre lieu de travail », explique Boe Sletten.

Faits et chiffres de la W Initiative

W Initiative est une fondation humanitaire récemment créée qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes. Les projets soutenus par la fondation peuvent se dérouler en Norvège ou ailleurs, mais doivent toujours être fondés sur les objectifs de développement durable 3, 4, 5, 6 ou 10 des Nations unies. Les projets doivent être axés sur l'amélioration des compétences, de la santé et de l'égalité des chances. Gustav Magnar Witzoe a fait don de 110 millions de couronnes norvégiennes à la fondation par l'intermédiaire de son entreprise familiale, dont 100 millions sont destinés au capital de financement de la fondation afin de permettre des contributions de plus en plus significatives grâce à une gestion et une expansion efficaces. La fondation recherchera activement des projets qui s'alignent sur sa vision et son objectif et il ne sera pas possible de demander un financement à la fondation. La fondation souhaite travailler avec des organisations bien établies. Un rapport annuel sera publié concernant le statut et les progrès réalisés en fonction des objectifs de la fondation.

Conseil d'administration

M. Witzoe est le fils du fondateur de SalMar, Gustav Witzoe, et est actuellement l'actionnaire majoritaire de la société mère Kvarv AS. Le conseil d'administration comprend également Heri Ramampiaro, professeur à la NTNU, Kristina Jorgensen, avocate associée, Elisabeth Vesterbekkmo, médecin en chef, et Magnus Witzoe, ingénieur civil. Tous les membres du conseil d'administration ont un parcours différent, mais avec un lien fort avec la région de Trondelag.

