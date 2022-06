Casper Ruud nominato ambasciatore globale per W Initiative

TRONDHEIM, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Il campione e superstar del tennis norvegese Casper Ruud (23) è il nuovo ambasciatore globale per la fondazione umanitaria norvegese W Initiative. L’accordo comporta una stretta collaborazione per i prossimi tre anni.

W Initiative è stata fondata nel 2021 dall'erede di SalMar Gustav Magnar Witzoe (29), a supporto di attività umanitarie che migliorano la qualità della vita di bambini e giovani in tutto il mondo.

“Sono fiero di promuovere W Initiative a livello internazionale. Non credo ci sia niente di più significativo che aiutare i bambini e i giovani ad avere una vita migliore, migliorare la loro salute e le loro opportunità, compresi anche giochi e sport”, afferma Casper Ruud, che attualmente partecipa al torneo Open di Francia del Grand Slam.

Una collaborazione a lungo termine

Da ambasciatore, Casper Ruud promuoverà la fondazione e ne aumenterà la visibilità al pubblico internazionale. Questo comprende indossare il logo di W Initiative sui suoi abiti, parlare del lavoro della fondazione durante le interviste, sui social e sul suo sito, oltre a partecipare a vari eventi organizzati dalla fondazione. L’obiettivo della W Initiative è una maggiore visibilità e di conseguenza ricevere informazioni su e accedere a nuovi progetti da sostenere in tutto il mondo.

“La fondazione cerca attivamente progetti in tutto il mondo che si allineino con i suoi più importanti obiettivi di sostenibilità. Avere Casper Ruud come ambasciatore aprirà altre porte e potremo raggiungere un pubblico internazionale in un modo completamente diverso”, spiega Eirik Boe Sletten, Amministratore delegato della fondazione.

Gustav Magnar Witzoe ha creato W Initiative nel 2021 ed è la società di Witzoe Forward Project che sta finanziando la collaborazione con Casper Ruud, che debutta il 1° giugno e dura fino alla fine del 2024. W Initiative avrà allora il diritto preferenziale di estendere la collaborazione per altri due anni.

L’uomo giusto

“Quando ho incontrato Casper per la prima volta è stato immediatamente chiaro che era l'ambasciatore giusto per la fondazione, non solo perché è uno dei migliori atleti al mondo che gioca nei campi migliori del mondo, ma anche perché semplicemente è un tipo straordinario, che condivide i valori e gli obiettivi della fondazione. Il suo contributo giunge in un momento importante nello sviluppo della fondazione. Se questa collaborazione riesce anche a contribuire in modo positivo alla sua stessa evoluzione come migliore tennista norvegese, allora è davvero fantastico”, afferma Witzoe.

Witzoe viene da una piccola isola rurale al largo della costa occidentale della Norvegia, con una popolazione di soli 4000 abitanti. Al padre si deve l'introduzione dell’industria dell’allevamento ittico, che col tempo è diventata una delle più proficue al mondo con la sua azienda, SalMar.

W Initiative mira a crescere attraverso una gestione e un'espansione efficace per effettuare contributi sempre più significativi.

“Il nostro primo progetto in Uganda, realizzato in collaborazione con Right To Play, contribuisce a migliorare le condizioni idriche e sanitarie, oltre ai giochi e agli sport per i bambini in tre distretti regioni del paese. Abbiamo anche partecipato a un nuovo progetto nelle isole Fiji guidato da FijiStiftelsen. Grazie al supporto della W Initiative, FijiStiftelsen realizzerà due centri di evacuazione che verranno utilizzati giornalmente come classe scolastica e sala multifunzionale per i bambini, oltre a offrire alle donne l’opportunità di creare il loro esclusivo posto di lavoro”, spiega Boe Sletten.

Scaricare le foto da qui: Foto

Maggiori informazioni qui: https://www.w-initiative.com/en

W Initiative in fatti e cifre

W Initiative è una fondazione umanitaria di recente fondazione che mira a migliorare la qualità della vita di bambini e giovani. I progetti sostenuti dalla fondazione possono essere in Norvegia o altrove, ma devono sempre basarsi su un Obiettivo di sviluppo sostenibile ONU 3, 4, 5, 6 o 10. I progetti devono essere finalizzati a migliorare le competenze, la salute e ad aumentare le pari opportunità. Gustav Magnar Witzoe ha donato 110 milioni di corone norvegesi alla fondazione attraverso la società di famiglia, di cui 100 milioni di corone norvegesi sono destinati a finanziare la fondazione per garantire l'apporto di contributi sempre più significativi grazie a una gestione e una crescita efficaci. La fondazione cercherà attivamente progetti che si allineano alla sua visione e ai suoi obiettivi e non saranno consentite domande di finanziamenti rivolti direttamente alla fondazione. La fondazione desidera collaborare con organizzazioni ben consolidate. Un rapporto annuale verrà pubblicato sulla condizione e sul progresso in base agli obiettivi della fondazione.

Il Consiglio di amministrazione

Witzoe è il figlio di Gustav Witzoe, il fondatore di SalMar, ed è attualmente l'azionista di maggioranza dell'azienda madre Kvarv AS. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre Heri Ramampiaro, professore alla NTNU, l'avvocato associato Kristina Jorgensen, il primario Dr.ssa Elisabeth Vesterbekkmo e l'ingegnere civile Magnus Witzoe. Tutti i membri del CdA hanno background diversi ma condividono forti legami con Trondelag.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.