Q4 Inc. lanceert Q4 Capital Connect™ en stimuleert zo een impactvolle communicatiestrategie voor kapitaalmarkten

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), een toonaangevende leverancier van communicatieplatforms voor de kapitaalmarkten, is verheugd de lancering aan te kondigen van Q4 Capital Connect™, een revolutionair, schaalbaar platform dat is gebouwd om workflows te stroomlijnen en gegevensgestuurde strategische inzichten te bieden over de kapitaalmarkten.

Q4 Capital Connect™ stelt openbare bedrijven verspreid over alle sectoren en marktkapitalisaties in staat om naadloos de impact van een complete investor relations-strategie te lanceren en te meten. Met één plek om te lanceren hoe ze hun waarde aan de markten communiceren, de impact van elke outreach te analyseren, de juiste investeerders te targeten en met hen in contact te komen, kunnen IR-teams een herhaalbare, proactieve strategie ontwikkelen om verbinding te maken met de kapitaalmarkten. Dankzij de platformbenadering kunnen alle gegevens die door investeerders in een IR-programma worden gegenereerd, worden samengevoegd met aandeelhoudersanalyses voor inzichten om een communicatiestrategie te vormen die investeerders waarderen, terwijl ze de aandeelhouders identificeren en prioriteren die van belang zijn.

Het Q4 Capital Connect-platform zal een portfolio van toekomstige applicaties onderbrengen, speciaal gebouwd om kapitaalmarktprofessionals te ondersteunen. De eerste van deze applicaties omvatten Q4 Engagement Analytics en Q4 Web Management.

De toepassing Engagement Analytics op Q4 Capital Connect™ verzamelt de acties van investeerders en aandeelhouders die een investor relations-website en IR-gerelateerde evenementen bezoeken, waardoor gedragsgegevens worden omgezet in krachtige leidende indicatoren van aandelenschommelingen, eigendomsgegevens en toezicht om een nieuwe en proactieve benadering ten aanzien van de targeting van investeerders aan te sturen. Door middel van deze analyses kunnen IRO's identificeren welke nieuwe, bestaande of beoogde instellingen content beoordelen, interacties analyseren in de vroege stadia van het onderzoek van een investeerder, prioriteit geven aan de tijd van hun managementteam om proactief in contact te komen met de juiste investeerder, en het management sneller bewust maken van activistische interesse in het bedrijf.

Engagement Analytics is het eerste product op de markt dat het gedrag van beleggers op unieke wijze combineert met het kopen en verkopen van beursgenoteerde effecten. Dit biedt de mogelijkheid om dagelijks inzicht te krijgen in de acties en intenties van beleggers en tilt proactieve targeting naar een nieuw niveau.

De volledig geïntegreerde Web Management-applicatie op Q4 Capital Connect™ biedt een frictieloze en vereenvoudigde benadering voor het beheer van een IR-website, en biedt één bestemming aan de markt voor het aanvragen, volgen en goedkeuren van kritieke updates. Het beveiligde platform van Q4 verbindt gebruikers met het Q4 Content Services-team om eenvoudig wijzigingen op hun website aan te vragen, te bekijken en te publiceren, terwijl de wijzigingsgeschiedenis op dezelfde plaats wordt bijgehouden. Tot op heden zijn er al meer dan 1.300 klanten van Q4 die de webbeheerapplicatie gebruiken en die tot 57% minder interacties hebben ondervonden bij het aanvragen van contentupdates, een verbetering van 35% in doorlooptijden en een sterk verbeterde algemene gebruikerservaring.

"De lancering van Q4 Capital Connect™ is slechts het begin van een transformationele aanpak om strategische, efficiënte en effectievere interacties op de kapitaalmarkten te stimuleren," aldus Darrell Heaps, CEO van Q4. “Gebaseerd op eigen data en analyses, samen met een almaar groter wordende portfolio van digitale communicatieoplossingen, is Q4 Capital Connect een schaalbaar platform dat zal blijven uitbreiden naar een toenemend aantal toepassingen voor investor relations, evenals belangrijke workflows voor investeringsbanken en investeerders. We zijn erg verheugd om Q4 Capital Connect™ te introduceren en de strategische waarde en efficiëntie te demonstreren die we kunnen bieden aan alle kapitaalmarktdeelnemers wanneer ze op het Q4-platform komen.”

Klik hier voor meer informatie over Q4 Capital Connect™.

Over Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) is een toonaangevend communicatieplatform voor de kapitaalmarkten dat de manier verandert waarop beursgenoteerde bedrijven, investeerders en investeringsbanken beslissingen nemen om elkaar efficiënt te ontdekken en met elkaar te communiceren en in contact te komen. Het end-to-end technologieplatform van Q4 faciliteert interacties tussen de kapitaalmarkten via zijn IR-websiteproducten, virtuele evenementenoplossingen, kapitaalmarkten-CRM, aandeelhouders- en marktanalysetools. Het bedrijf is een vertrouwde partner voor meer dan 2.700 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, waaronder veel van de meest gerespecteerde merken ter wereld. Q4 is gevestigd in Toronto, met kantoren in New York en Londen. Lees meer op q4inc.com.

