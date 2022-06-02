Airship收購應用程式商店最佳化領導者Gummicube，打造業界首個綜合行動應用程式體驗管理解決方案

奧勒岡州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--行動應用程式體驗公司Airship今天宣布已經收購了Gummicube，後者是應用程式商店最佳化(App Store Optimization, ASO)的初始創新者和世界排名第一的供應商，幫助不同類別的前10名應用程式取得成功並遠超其他公司。透過將Gummicube的ASO技術和專長與Airship的應用程式體驗平臺(AXP)相結合，品牌現在可以在整個行動應用程式生命週期內最佳化價值，推動實現更大的有機成長，提高廣告支出報酬率(ROAS)、保留率、忠誠度並實現獲利。

此次收購將領先的ASO平臺與領先的行動應用程式體驗平臺結合起來，為品牌提供一套單一的企業解決方案，共同提供應用程式商店最佳化、客戶旅程協調、無程式碼原生應用程式體驗和應用程式用戶體驗實驗。Airship和Gummicube的客戶都將很快受惠於新技術和更加廣泛的專長，透過更有效地解決行動應用程式價值鏈的兩端問題——吸引和發展更多有價值的應用程式客戶然後保留這些客戶並從中變現，以此來實現成長和保留。

Gummicube的營收比去年同期成長近一倍，總營收的近四分之三來自企業品牌，並計畫在2022年將員工人數增加近一倍，以支援持續成長。Gummicube的所有80名員工加入了Airship，共同創辦人Dave Bell和Anh Nguyen擔任Airship旗下Gummicube部門的副總裁兼共同總經理。Airship將繼續對Gummicube的解決方案進行創新和投資，同時為客戶提供更豐富的跨平臺資料，更好地為行動應用程式旅程的每個階段提供資訊，從新應用程式客戶獲得的體驗到推動下一波受眾有機成長的洞察，無所不包。

Airship執行長兼總裁Brett Caine表示：「促使消費者下載應用程式是關鍵的第一步，但要保持他們的參與度並提升每個人的價值，就需要利用資料來展示對客戶的尊重和相關體驗，從而獎勵其忠誠度。Gummicube和Airship使行銷人員、產品負責人和開發人員能夠最佳化從發現到忠誠度的整個行動應用程式體驗。這種產業首創的組合將推動品牌取得更大的應用程式成功，並為我們的業務釋放巨大價值。」

Gummicube共同創辦人兼執行長Dave Bell表示：「Gummicube和Airship都完全致力於幫助行動應用程式取得成功。以往，品牌必須自己尋找兩個基本問題的答案：一是如何吸引和發展更多優質用戶；二是如何留住這些用戶並為他們增加價值。現在，我們的結合將為客戶帶來比其他任何公司都多的可衡量價值。這是前所未有的！」

Gummicube的A/B測試平臺Splitcube使開發者、行銷人員和品牌能夠測試每一個商店列表資產，以不斷最佳化應用程式商店的轉化率。Gummicube的DATACUBE彙聚了來自App Store和Google Play Store的數十億個資料點，以實現搜尋和行為趨勢的視覺化。DATACUBE幫助應用程式行銷人員瞭解應用程式商店如何推銷其應用程式及其競爭對手的應用程式，透過最佳化應用程式的可見度來更快地增加應用程式的受眾數量和市占率。這些軟體即服務(SaaS)技術與全球資深的ASO團隊相結合，該團隊可以與客戶攜手合作，管理流程並衡量成功。

Peak Technology Partners在本次交易中擔任賣方獨家顧問。

Airship將6月份定為#MAXMonth活動月，屆時將有豐富的內容、活動和資源幫助品牌掌握行動應用程式體驗，並透過最佳化整個應用程式生命週期來釋放更多價值。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.airship.com/max-month/。

Airship在「The Forrester Wave™：2020年第三季行動參與自動化」(The Forrester Wave™: Mobile Engagement Automation, Q3 2020)中被評選為領導者(Leader)，在策略類別中獲得最高分，在當前產品類別中獲得第二高分。

關於Gummicube

Gummicube在2010年開創了行動應用程式商店最佳化的先河，目前正在與應用程式開發商和行銷長合作，為App Store和Google Play Store最佳化行動應用程式行銷。數以千計的應用程式利用Gummicube的技術和專家服務來不斷提高應用程式的知名度和商店轉化率，以獲得更多優質用戶和建置更好的應用程式。

Gummicube是Airship旗下公司。如需瞭解更多關於Gummicube服務的資訊，或者獲取DATACUBE或Splitcube的現場展示，請造訪http://www.gummicube.com/。

關於Airship

在幫助品牌掌握行動應用程式體驗方面，沒有人比Airship知道得更多，做得更多，或者關注得更多。

從應用程式一開始，Airship就為第一批商業資訊提供技術支援，然後將其以資料為導向的方法擴展到所有的再參與管道（行動錢包、簡訊、電子郵件）、應用程式使用者體驗實驗及功能發布管理。如今，憑藉Airship應用程式體驗平臺(AXP)，企業用戶可以自行建立和調整原生應用程式體驗，無需持續的開發者支援或應用程式更新。

Airship已為數千家全球品牌的數兆次行動應用程式互動提供了支援，其技術和深厚的產業專長已經使應用程式成為客戶體驗、品牌忠誠度和獲利的數位中心。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.airship.com，閱讀我們的部落格或在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注我們。

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