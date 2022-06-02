Airship收购应用商店优化领导者Gummicube，打造业内首个综合移动应用体验管理解决方案

俄勒冈州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--移动应用体验公司Airship今天宣布已经收购了Gummicube，后者是应用商店优化(ASO)的初始创新者和世界排名第一的提供商，帮助不同类别的前10名应用取得成功并远超其他公司。通过将Gummicube的ASO技术和专长与Airship的应用体验平台(AXP)相结合，品牌现在可以在整个移动应用生命周期内优化价值，推动实现更大的有机增长，提高广告支出回报率(ROAS)、保留率、忠诚度并实现盈利。

此次收购将领先的ASO平台与领先的移动应用体验平台结合起来，为品牌提供一套单一的企业解决方案，共同提供应用商店优化、客户旅程编排、无代码原生应用体验和应用用户体验实验。Airship和Gummicube的客户都将很快受益于新技术和更加广泛的专长，通过更有效地解决移动应用价值链的两端问题——吸引和发展更多有价值的应用客户然后保留这些客户并从中变现，以此来实现增长和保留。

Gummicube的营收同比增长近一倍，总营收的近四分之三来自企业品牌，并计划在2022年将员工人数增加近一倍，以支持持续增长。Gummicube的所有80名员工加入了Airship，联合创始人Dave Bell和Anh Nguyen担任Airship旗下Gummicube部门的副总裁兼联合总经理。Airship将继续对Gummicube的解决方案进行创新和投资，同时为客户提供更丰富的跨平台数据，更好地为移动应用旅程的每个阶段提供信息，从新应用客户获得的体验到推动下一波受众有机增长的洞察，无所不包。

Airship首席执行官兼总裁Brett Caine表示：“ 促使消费者下载应用是关键的第一步，但要保持他们的参与度并提升每个人的价值，就需要利用数据来展示对客户的尊重和相关体验，从而奖励其忠诚度。Gummicube和Airship使营销人员、产品所有者和开发人员能够优化从发现到忠诚度的整个移动应用体验。这种行业首创的组合将推动品牌取得更大的应用成功，并为我们的业务释放巨大价值。”

Gummicube联合创始人兼首席执行官Dave Bell表示：“ Gummicube和Airship都完全致力于帮助移动应用取得成功。以往，品牌必须自己寻找两个基本问题的答案：一是如何吸引和发展更多优质用户；二是如何留住这些用户并为他们增加价值。现在，我们的结合将为客户带来比其他任何公司都多的可衡量价值。这是前所未有的！”

Gummicube的A/B测试平台Splitcube使开发者、营销人员和品牌能够测试每一个商店列表资产，以不断优化应用商店的转化率。Gummicube的DATACUBE汇聚了来自App Store和Google Play Store的数十亿个数据点，以实现搜索和行为趋势的可视化。DATACUBE帮助应用营销人员了解应用商店如何推销其应用及其竞争对手的应用，通过优化应用的可见度来更快地增加应用的受众数量和市场份额。这些软件即服务(SaaS)技术与全球资深的ASO团队相结合，该团队可以与客户携手合作，管理流程并衡量成功。

Peak Technology Partners在本次交易中担任卖方独家顾问。

Airship将6月份定为#MAXMonth活动月，届时将有丰富的内容、活动和资源帮助品牌掌握移动应用体验，并通过优化整个应用生命周期来释放更多价值。如需了解更多信息，请访问：https://www.airship.com/max-month/。

Airship在“The Forrester Wave™：2020年第三季度移动参与自动化”(The Forrester Wave™: Mobile Engagement Automation, Q3 2020)中被评为领导者，在战略类别中获得最高分，在当前产品类别中获得第二高分。

关于Gummicube

Gummicube在2010年开创了移动应用商店优化的先河，目前正在与应用开发商和首席营销官合作，为App Store和Google Play Store优化移动应用营销。数以千计的应用利用Gummicube的技术和专家服务来不断提高应用的知名度和商店转化率，以获得更多优质用户和构建更好的应用。

Gummicube是Airship旗下公司。如需了解更多关于Gummicube服务的信息，或者获取DATACUBE或Splitcube的现场演示，请访问http://www.gummicube.com/。

关于Airship

在帮助品牌掌握移动应用体验方面，没有人比Airship知道得更多，做得更多，或者关注得更多。

从应用一开始，Airship就为第一批商业信息提供技术支持，然后将其以数据为导向的方法扩展到所有的再参与渠道（移动钱包、短信、电子邮件）、应用用户体验实验及功能发布管理。如今，借助Airship应用体验平台(AXP)，企业用户可以自行创建和调整原生应用体验，无需持续的开发者支持或应用更新。

Airship已为数千家全球品牌的数万亿次移动应用互动提供了支持，其技术和深厚的行业专长已经使应用成为客户体验、品牌忠诚度和盈利的数字中心。

如需了解更多信息，请访问www.airship.com，阅读我们的博客或在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注我们。

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