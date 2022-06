Airship acquiert le leader de l'App Store Optimization Gummicube et devient la toute première solution globale de gestion de l'expérience app sur apps mobiles

PARIS--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise spécialiste de l'expérience app mobile Airship annonce aujourd'hui l'acquisition de Gummicube, l'entreprise pionnière de l'App Store Optimization (ASO). En tirant parti à la fois de la technologie et l'expertise ASO de Gummicube et de la Plateforme d'App Experience Airship (AXP), les marques peuvent à présent créer davantage de valeur sur la totalité du cycle de vie d'une app mobile, avec à la clé plus de croissance organique, de ROAS, de rétention, de fidélité et de monétisation.

Cette acquisition réunit la première plateforme d'ASO du marché et la plateforme leader de l'expérience app mobile afin d'offrir aux marques une suite unique de solutions offrant des capacités d'optimisation sur app stores, d'orchestration du parcours client, de création d'expériences natives no-code et d'expérimentation UX pour les applications mobiles. Les clients d'Airship et de Gummicube pourront rapidement capitaliser sur ce nouvel accès à davantage de technologies et d'expertise pour optimiser à la fois à la croissance et la rétention, en traitant de manière plus efficace ces deux aspects de la chaîne de valeur de l'application mobile : attirer et faire croître plus de clients à valeur ajoutée, puis les retenir et les monétiser.

Le chiffre d'affaires de Gummicube a été multiplié par deux par rapport à l'année dernière, avec près des trois quarts de ces revenus provenant de grosses marques, et l'entreprise prévoit en 2022 de presque doubler ses effectifs pour soutenir sa croissance. Les 80 employés de Gummicube ont tous rejoint l'entreprise Airship, et ses co-fondateurs Dave Bell et Anh Nguyen deviennent vice-présidents et codirecteurs généraux de la branche Gummicube chez Airship. Airship continuera d'innover et d'investir dans les solutions Gummicube, tout en offrant aux clients des données cross-plateformes plus riches afin d'optimiser chaque étape du parcours app mobile, de l'expérience proposée aux nouveaux utilisateurs jusqu’aux données collectées qui permettront de générer la prochaine vague d'audience.

« Amener les consommateurs à télécharger une application est une première étape essentielle, mais maintenir l'engagement et créer de la valeur nécessite d'exploiter les données afin d'offrir aux clients des expériences qualitatives et personnalisées qui récompensent leur fidélité » déclare Brett Caine, CEO et président d'Airship. « Ensemble, Gummicube et Airship permettent aux marketers, aux product owners et aux développeurs d'optimiser la totalité de l'expérience app mobile, de la phase de découverte à la fidélisation. Cette combinaison unique dans le secteur est une bonne nouvelle à la fois pour le succès des applications des marques et pour nos activités.

« Gummicube et Airship sont deux entreprises dont le cœur de métier est le succès des applications mobiles. Jusqu'à présent, les marques devaient trouver leurs propres réponses à ces deux questions fondamentales : comment attirer et développer une base d'utilisateurs de qualité, et comment les retenir et augmenter la valeur pour toutes les parties prenantes » explique Dave Bell, CEO et co-fondateur de Gummicube. « Notre alliance va permettre de générer plus de valeur pour nos clients que toute autre solution sur le marché. C'est totalement inédit ! »

Splitcube, la plateforme d'A/B testing de Gummicube, permet aux développeurs, aux marketers et aux marques de tester chaque élément de leur annonce sur le store afin d'optimiser en continu les taux de conversion dans les app stores. DATACUBE de Gummicube agrège des milliards de points de données de l'App Store et du Google Play Store pour visualiser les tendances de recherche et de comportement des utilisateurs. DATACUBE aide les marketers à comprendre comment les apps stores mettent en avant leurs applications et celles de leurs concurrents, ce qui leur permet ensuite d'accroître plus rapidement leur audience et leur part de marché en optimisant la visibilité de l'application. Ces technologies SaaS sont accompagnées de l'équipe ASO la plus expérimentée du monde, qui travaille en étroite collaboration avec les clients pour gérer les processus et évaluer les performances.

Cette transaction a été menée à l'aide de Peak Technology Partners en qualité de conseiller exclusif.

Airship consacre le mois de juin à #MAXMonth et proposera une large variété de contenus, d'événements et de ressources dans le but d'aider les marques à maîtriser les expériences app mobile et à générer davantage de valeur, grâce à une meilleure optimisation du cycle de vie global de l'application. Pour en savoir plus : https://www.airship.com/max-month/.

Airship a été reconnu en tant que Leader dans « The Forrester Wave™️ : Mobile Engagement Automation » du 3e trimestre 2020, arrivant en première position dans la catégorie Stratégie et en deuxième position dans la catégorie Offre actuelle.

À propos de Gummicube

Gummicube a lancé le concept de l’App Store Optimization pour les applications mobiles en 2010, et collabore aujourd'hui avec des développeurs d'applications et des CMO pour optimiser le marketing des applications mobiles pour l'App Store et le Google Play Store. Des milliers d'applications font appel à la technologie et aux services de Gummicube pour améliorer en continu la visibilité de leur application et leurs taux de conversion sur les app stores, afin d'acquérir des utilisateurs plus qualifiés et proposer de meilleures applications.

Gummicube est une entreprise Airship. Pour plus d'information sur les services de Gummicube, ou pour demander une démo de DATACUBE ou Splitcube, rendez-vous sur http://www.gummicube.com/.

À propos d'Airship

Aucune entreprise ne rivalise avec Airship lorsqu’il s’agit d’aider les marques à offrir la meilleure expérience possible sur leurs applications mobiles.

Dès la création des premières applications, Airship a accompagné l’envoi de messages commerciaux puis progressivement étendu son approche basée sur les données pour intégrer l'ensemble des canaux de ré-engagement (wallet mobile, SMS, e-mail), l'expérimentation d'UX et la gestion des nouvelles fonctionnalités. Grâce à la plateforme d'App Experience Airship (AXP), nos clients peuvent à présent créer et affiner des expériences natives en toute liberté, sans devoir faire appel à des développeurs ni mettre à jour leurs applications.

En ayant propulsé des milliards d'interactions mobiles pour le compte de milliers d'entreprises partout dans le monde, la technologie et l'expertise d'Airship ont fait des applications le cœur digital de l'expérience client, de la fidélisation et de la monétisation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.airship.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.