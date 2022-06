TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) (“Li-Cycle” of het “Bedrijf”), een marktleider in het terugwinnen van lithium-ionbatterijen en de toonaangevende recycler van lithium-ionbatterijen in Noord-Amerika heeft vandaag aangekondigd dat het commerciële langetermijnovereenkomsten heeft gesloten met Glencore plc (LON: GLEN) (“Glencore”), een toonaangevende leverancier van primaire metalen voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen (EV). Het bedrijf kondigde ook aan dat Glencore tegelijkertijd zijn eerder aangekondigde investering van $ 200 miljoen in Li-Cycle heeft voltooid door de aankoop van een converteerbare obligatie met een looptijd van vijf jaar, en dat Kunal Sinha, Glencore’s Head of Recycling, is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Li-Cycle.

