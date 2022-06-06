英仕曼集團選擇Percona提供MongoDB支援服務

北卡羅萊納州羅利--(BUSINESS WIRE)--開源資料庫軟體和服務領導者Percona今天宣佈，英仕曼集團(Man Group)已選擇Percona來為其依賴於MongoDB的關鍵應用程式提供全天候支援。英仕曼集團是全球性科技賦能型主動投資管理公司，管理資產規模達1,514億美元[1]。Percona將為英仕曼集團的阿爾法技術(Alpha Technology)事業部提供一流支援服務，確保其核心研究和交易資料應用程式的正常執行時間。

英仕曼集團阿爾法技術事業部負責可促進英仕曼集團投資決策的基礎設施和系統建設。該事業部將可洽詢Percona的MongoDB主題專家，透過顧問服務支援提出各種問題。英仕曼集團還可以使用名為Percona監測管理(PMM)的開源資料庫可觀測性、監測和管理工具。

英仕曼集團阿爾法技術事業部資料工程負責人Tim Mace表示：「我們期待與Percona合作，並獲得其技術團隊的專長和優質服務。我們依賴於MongoDB的業務流程需要支援服務，但同時希望保留我們建構和擴充基礎設施以符合業務需求的方法。長期以來，Percona在該領域展現出優異的專長，擁有深厚的領域知識和開源工具，能夠符合我們現今的嚴苛要求。」

Percona歐洲、中東和非洲及亞太區銷售副總裁Martin James補充道：「企業希望利用頂尖科技來運行自身業務，而且他們需要一流的支援服務和專長，以便從這些科技中獲取最大價值。Percona在開源資料庫軟體方面擁有獨有方法和專長，這表示企業可以長期依靠我們來達成自身目標。借助Percona，企業可以獲得他們所需的洞察力和支援類專長，且可以放心的是，我們提供的任何建議真的非常適合他們及其要求。」

DB-Engines資料顯示，MongoDB是全球最受歡迎的資料庫之一，數百萬開發人員使用它來協助建構和運行應用程式。Percona提供一系列以MongoDB社群版為基礎的產品，包括：

Percona Distribution for MongoDB——此為全面的解決方案，是MongoDB社群版的簡易替代品，功能齊全，隨插即用。它集合了來自開源社群的一流且關鍵的企業元件，經專門設計和測試，可一起運作，同時提供市場領先的Percona支援服務

Percona Server for MongoDB——MongoDB社群版的免費源碼簡易替代品，包含企業級功能，例如Memory Engine記憶體儲存引擎、HashiCorp Vault整合、靜態資料加密、稽核日誌記錄、配有SASL的外部LDAP身份驗證和熱備份等

Percona Backup for MongoDB——完全受支援的開源社群備份工具，用於在MongoDB中執行持續的熱備份

這些功能全部整合在Percona平臺中。該平臺是該公司最近推出的用於多個開源資料庫分發、支援和自動推薦引擎的產品。Percona平臺提供軟體和服務來統一任何基礎設施上的資料庫體驗，協助企業獲得最佳開源解決方案、支援、服務和洞察力，以便在無授權限制或不會逐漸增加成本的情況下，在雲端或用戶端以最佳效能運行其資料庫環境。

連結

Percona - https://www.percona.com

Percona Support for MongoDB - https://www.percona.com/services/support/mongodb-support

Percona平臺 - https://www.percona.com/software/percona-platform

英仕曼集團 - https://www.man.com

關於Percona

Percona使資料庫的運行更佳。Percona是唯一為眾多開源資料庫提供企業級產品、支援和服務的公司，包括MySQL®、MariaDB®、MongoDB®和PostgreSQL，無論是傳統部署、雲端平臺還是混合IT環境。公司致力於將開源打造為軟體授權、開發和部署方法——其資料庫管理工具已被全球數百萬應用程式開發人員、資料庫管理員和IT專業人員使用。

Percona為企業提供選擇的自由、創造的自由和改變的自由，從而在成長過程中快速擴充升級。該公司支援PayPal、Vimeo、RockStar Games、Duolingo、Fiserv、Slack、Cisco Systems和Rent the Runway等全球品牌，以及希望在增進資料庫效率的同時，盡可能提升應用程式效能的小型企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.percona.com。

關於英仕曼集團

英仕曼集團是全球性科技賦能型主動投資管理公司，專注於為客戶提供阿爾法和投資組合解決方案。我們管理的資產規模達1,514億美元*，總部位於倫敦，並透過多個辦事處在全球經營業務。

我們在流動性市場和私募市場對各種不同的策略和資產類別進行投資，擁有以可自由支配和定量方式運行的傳統做多策略和另類策略組合。我們的投資團隊在英仕曼集團的單一操作平臺內工作，使他們能夠以高度授權的方式進行投資，同時受益於整個公司的協作、實力和資源。我們的平臺以先進科技為支撐，在投資過程的每個階段都為我們的投資團隊提供支援，包括阿爾法生成、投資組合管理、交易執行和風險管理等。

我們的客戶以及他們所代表的數百萬退休人員和儲蓄人士是我們的業務核心。我們致力於建立深厚且持久的關係，並打造量身裁製的解決方案，以幫助迎合他們的獨特需求。我們體認到，負責任的投資與我們對客戶的信託責任息息相關，我們將這種方法廣泛融入到整個公司內部。

我們致力於打造具有多元化和包容性的工作場所，差異化發展受到鼓勵，且每個人都擁有平等的發展機會，回饋我們的社區並積極貢獻自己的力量。如欲瞭解有關英仕曼集團全球慈善事業以及我們多元化和包容性措施的更多資訊，請造訪：https://www.man.com/corporate-responsibility

英仕曼集團在倫敦證券交易所上市，股票代碼為EMG.LN，是富時250指數(FTSE 250 Index)的成分股。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.man.com

*截至2022年3月31日。所有投資管理和顧問服務均透過Man AHL、Man Numeric、Man GLG、Man Solutions/FRM和Man GPM投資「引擎」提供。

[1] 截至2022年3月31日

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