英仕曼集团选择Percona提供MongoDB支持服务

北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--开源数据库软件和服务领导者Percona今天宣布，英仕曼集团(Man Group)已选择Percona来为其依赖于MongoDB的关键应用提供全天候支持。英仕曼集团是一家以技术赋能的跨国主动投资管理公司，管理资产规模达1,514亿美元[1]。Percona将为英仕曼集团的阿尔法技术(Alpha Technology)事业部提供一流支持服务，确保其核心研究和交易数据应用的正常运行时间。

英仕曼集团阿尔法技术事业部负责可促进英仕曼集团投资决策的基础设施和系统建设。该事业部将与Percona的MongoDB主题专家对接，通过咨询服务支持提出各种问题。英仕曼集团还可以使用名为Percona监测管理(PMM)的开源数据库可观测性、监测和管理工具。

英仕曼集团阿尔法技术事业部数据工程负责人Tim Mace表示：“我们期待与Percona合作，并获得其技术团队的专长和优质服务。我们需要针对依赖于MongoDB的业务流程支持服务，但同时希望保留我们构建和扩展基础设施以满足业务需求的方法。长期以来，Percona在该领域凭借专长取得了骄人往绩，拥有深厚的领域知识和开源工具，能够满足我们当下的高要求。”

Percona欧洲、中东和非洲及亚太区销售副总裁Martin James补充道：“企业希望利用顶尖技术来运营自身业务，而且他们需要一流的支持服务和专长，以便从这些技术中获取最大价值。Percona在开源数据库软件方面拥有独有方法和专长，这意味着企业可以长期依靠我们来实现自身目标。借助Percona，企业可以获得他们所需的洞察力和支持类专长，且可以放心的是，我们提供的任何建议真的非常适合他们及其要求。”

DB-Engines数据显示，MongoDB是全球最受欢迎的数据库之一，数百万开发人员使用它来协助构建和运行应用。Percona提供一系列基于MongoDB社区版的产品，包括：

Percona Distribution for MongoDB——一款全面的解决方案，是MongoDB社区版的简易替代品，功能齐全，即插即用。它汇集了来自开源社区的一流且关键的企业组件，经专门设计和测试，可协同工作，同时提供市场领先的Percona支持服务

Percona Server for MongoDB——MongoDB社区版的免费源码简易替代品，包含企业级功能，例如Memory Engine内存存储引擎、HashiCorp Vault集成、静态数据加密、审计日志记录、基于SASL的外部LDAP身份验证和热备份等

Percona Backup for MongoDB——一款完全受支持的开源社区备份工具，用于在MongoDB中执行持续的热备份

这些功能全部整合在Percona平台中。该平台是该公司最近推出的用于多个开源数据库分发、支持和自动推荐引擎的产品。Percona平台提供软件和服务来统一任何基础设施上的数据库体验，帮助企业获得最佳开源解决方案、支持、服务和洞察力，以便在无许可限制或不会逐渐增加成本的情况下，在云端或本地以最佳性能运行其数据库环境。

链接

Percona - https://www.percona.com

Percona Support for MongoDB - https://www.percona.com/services/support/mongodb-support

Percona平台 - https://www.percona.com/software/percona-platform

英仕曼集团 - https://www.man.com

关于Percona

Percona助力数据库更好地运行。Percona是唯一一家为众多开源数据库提供企业级产品、支持和服务的公司，包括MySQL®、MariaDB®、MongoDB®和PostgreSQL，无论是传统部署、云端平台还是混合IT环境。公司致力于将开源打造成一种软件许可、开发和部署方法——其数据库管理工具已被全球数百万应用开发人员、数据库管理员和IT专业人员使用。

Percona为企业提供选择的自由、创造的自由和改变的自由，从而在成长过程中快速扩展。该公司支持PayPal、Vimeo、RockStar Games、Duolingo、Fiserv、Slack、Cisco Systems和Rent the Runway等全球品牌，以及希望在优化数据库效率的同时，尽可能提升应用性能的小型企业。如需了解更多信息，请访问www.percona.com。

关于英仕曼集团

英仕曼集团是一家以技术赋能的跨国主动投资管理公司，专注于为客户提供阿尔法和投资组合解决方案。我们的管理资产规模达1,514亿美元*，总部位于伦敦，并通过多个办事处在全球开展业务。

我们在流动性市场和私募市场对各种不同的策略和资产类别进行投资，拥有以可自由支配和定量方式运行的仅多头策略和替代策略组合。我们的投资团队在英仕曼集团的单一运营平台内工作，使他们能够以高度授权的方式进行投资，同时受益于整个公司的协作、实力和资源。我们的平台以先进技术为支撑，在投资过程的每个阶段都为我们的投资团队提供支持，包括阿尔法生成、投资组合管理、交易执行和风险管理等。

我们的客户以及他们所代表的数百万退休人员和储户是我们的业务核心。我们致力于建立深厚且持久的关系，并打造量身定制的解决方案，以帮助满足他们的独特需求。我们认识到，负责任的投资与我们对客户的信托责任有着内在联系，我们将这种方法广泛融入到整个公司内部。

我们致力于打造具有多元化和包容性的工作场所。在这里，差异化发展获得支持，且每个人都拥有平等的发展机会，回馈我们的社区并为之做出积极贡献。如需了解有关英仕曼集团全球慈善事业以及我们多元化和包容性举措的更多信息，请访问：https://www.man.com/corporate-responsibility

英仕曼集团在伦敦证券交易所上市，股票代码为EMG.LN，是富时250指数(FTSE 250 Index)的成分股。如需了解更多信息，请访问www.man.com

*截至2022年3月31日。所有投资管理和咨询服务均通过Man AHL、Man Numeric、Man GLG、Man Solutions/FRM和Man GPM投资“引擎”提供。

[1] 截至2022年3月31日

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