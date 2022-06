Man Group seleciona Percona para suporte ao MongoDB

RALEIGH, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--A Percona, líder em software e serviços de banco de dados de código aberto, anunciou hoje que o Man Group, uma gestora de investimentos ativos capacitada por tecnologia com US$ 151,4 bilhões em ativos sob gestão[1], selecionou a Percona para suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, durante o ano todo para seus aplicativos críticos que dependem do MongoDB. A Percona prestará suporte premium à divisão Alpha Technology do Man Group, garantindo tempo de atividade para seus principais aplicativos de pesquisa e dados de negociação.

A Man Alpha Technology, responsável pela infraestrutura e sistemas que facilitam a tomada de decisões de investimento no Man Group, terá acesso aos especialistas em assuntos do MongoDB da Percona por meio de suporte consultivo. O Man Group também está usando o Percona Monitoring and Management (PMM), uma ferramenta de observação, monitoramento e gerenciamento de banco de dados de código aberto.

Tim Mace, chefe de engenharia de dados da Man Alpha Technology, disse: “Estamos ansiosos por trabalhar com a Percona e acessar os conhecimentos especializados e o serviço de alta qualidade de sua equipe técnica. Identificamos a necessidade de suporte para nossos processos de negócios que dependem do MongoDB, mas, simultaneamente, queríamos manter a abordagem de como arquitetamos e dimensionamos nossa infraestrutura para atender às necessidades da nossa empresa. A Percona tem uma longa experiência na área, com profundo conhecimento do domínio e ferramentas de código aberto que atendem aos requisitos exigentes que temos hoje.”

Martin James, vice-presidente de vendas para a EMEA e a APAC da Percona, acrescentou: “As empresas desejam usar as melhores tecnologias para executar suas operações e precisam do melhor suporte e conhecimentos especializados para obter o máximo valor dessas tecnologias. A abordagem independente e os conhecimentos especializados da Percona em software de banco de dados de código aberto sinaliza que as empresas podem confiar em nós para atingir seus objetivos ao longo do tempo. Com a Percona, as empresas podem obter os insights e os conhecimentos especializados em suporte de que precisam com a tranquilidade de que qualquer recomendação é realmente a melhor para elas e suas exigências.”

O MongoDB é um dos bancos de dados mais populares do mundo de acordo com a DB-Engines, sendo usado por milhões de desenvolvedores para construir e executar aplicativos. A Percona oferece uma variedade de produtos com base no MongoDB Community Edition, incluindo:

Percona Distribution para MongoDB: uma solução completa que é um “drop-in replacement” (substituição de componente sem nenhum outro código ou configuração) para o MongoDB Community Edition. Reúne os melhores e mais importantes componentes corporativos da comunidade de código aberto, projetados e testados para funcionar juntos, além do suporte líder de mercado da Percona.

Percona Server para MongoDB: um drop-in replacement gratuito do MongoDB Community Edition que inclui funcionalidade de nível empresarial, como o mecanismo de armazenamento em memória Memory Engine, integração do HashiCorp Vault, criptografia de dados em repouso, registro de auditoria, autenticação de LDAP externo com SASL e backups dinâmicos

Percona Backup para MongoDB: uma ferramenta de backup comunitário de código aberto e totalmente compatível com backups “dinâmicos” consistentes no MongoDB

Essa funcionalidade está completamente incluída na Percona Platform, o produto recém-anunciado pela empresa para várias distribuições de banco de dados de código aberto, suporte e mecanismos de recomendação automatizados. A Percona Platform fornece software e serviços para unificar a experiência de banco de dados em qualquer infraestrutura, ajudando as empresas a obter acesso ao que há de melhor em soluções, suporte, serviços e insights de código aberto para executar seus ambientes de banco de dados com desempenho máximo na nuvem ou no local sem restrições de licença ou custos crescentes.

Links

Percona – https://www.percona.com

Percona Support for MongoDB – https://www.percona.com/services/support/mongodb-support

Percona Platform – https://www.percona.com/software/percona-platform

Man Group - https://www.man.com

Sobre a Percona

Os bancos de dados funcionam melhor com a Percona. A Percona é a única empresa que oferece produtos, suporte e serviços de nível empresarial para diversos bancos de dados de código aberto — entre eles, MySQL®, MariaDB®, MongoDB® e PostgreSQL — em implementações tradicionais, plataformas na nuvem e ambientes de TI híbridos. A empresa tem o compromisso de apoiar o código aberto como uma abordagem de licenciamento, desenvolvimento e implementação de software, e suas ferramentas de gerenciamento de bancos de dados são utilizadas por milhões de desenvolvedores de aplicativos, administradores de bancos de dados e profissionais de TI em todo o mundo.

A Percona equipa as empresas com liberdade de escolha, liberdade de criação e liberdade para fazer a diferença, ajudando-as a ganhar escala à medida que crescem. A empresa oferece suporte a marcas globais como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems e Rent the Runway, além de empresas menores que buscam maximizar o desempenho de aplicativos e otimizar a eficiência dos bancos de dados. Saiba mais em www.percona.com.

Sobre o Man Group

O Man Group é uma gestora global de investimentos ativos capacitada por tecnologia com foco no fornecimento de soluções alfa e de portfólio para os clientes. Com sede em Londres, temos US$ 151,4 bilhões* sob gestão e operamos em vários escritórios em todo o mundo.

Investimos em uma gama diversificada de estratégias e classes de ativos, com uma combinação de estratégias longas e alternativas executadas de forma discricionária e quantitativa, em mercados líquidos e privados. Nossas equipes de investimento trabalham na plataforma operacional única do Man Group, o que lhes permite investir com um alto grau de capacitação e, ao mesmo tempo, se beneficiar da colaboração, da força e dos recursos de toda a empresa. Nossa plataforma é sustentada por tecnologia avançada, apoiando nossas equipes de investimento em todas as etapas de seu processo, incluindo geração de alfa, gestão de portfólios, execução de negócios e gestão de risco.

Nossos clientes e os milhões de aposentados e poupadores que eles representam estão no centro de tudo o que fazemos. Desenvolvemos relacionamentos profundos e duradouros e criamos soluções sob medida para ajudar a atender a suas necessidades exclusivas. Reconhecemos que o investimento responsável está intrinsecamente ligado ao nosso dever fiduciário para com nossos clientes e integramos essa abordagem a toda a empresa.

Estamos comprometidos em criar um local de trabalho diversificado e inclusivo, onde a diferença seja celebrada e todos tenham oportunidades iguais de atingir o sucesso, além de retribuir e contribuir positivamente para nossas comunidades. Para obter mais informações sobre os esforços filantrópicos globais do Man Group e nossas iniciativas de diversidade e inclusão, visite: https://www.man.com/corporate-responsibility

O Man Group plc está listado na Bolsa de Valores de Londres, com o ticker EMG.LN, e faz parte do Índice FTSE 250. Mais informações podem ser encontradas em www.man.com

*Em 31 de março de 2022. Todos os serviços de consultoria e gestão de investimentos são oferecidos através dos “motores” de investimento da Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man Solutions/FRM e Man GPM.

[1] Em 31 de março de 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.