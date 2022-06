Man Group choisit Percona pour le support de MongoDB

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Percona, leader dans le domaine des logiciels et services de bases de données open source, a annoncé aujourd'hui que Man Group, une société de gestion active des investissements, mondiale et basée sur la technologie, qui possède 151,4 milliards USD d’actifs sous gestion[1], a choisi Percona pour le support 24h/24, 7j/7 et 365j/an de ses applications critiques qui dépendent de MongoDB. Percona fournira un support haut de gamme à la division Alpha Technology de Man Group, en garantissant le temps de disponibilité pour ses applications principales de données de recherche et de négociation.

Man Alpha Technology, responsable des infrastructures et systèmes qui facilitent le processus décisionnel en matière d’investissement chez Man Group, aura accès aux experts MongoDB de Percona pour leur poser des questions dans le cadre d’une assistance consultative. Man Group utilise également Percona Monitoring and Management (PMM), un outil d’observation, de contrôle et de gestion des bases de données open source.

Tim Mace, directeur de l’ingénierie des données chez Man Alpha Technology, a déclaré : « Nous sommes impatients de travailler avec Percona, ainsi que de bénéficier de l’expertise et du service de haute qualité délivrés par son équipe technique. Nous avons constaté un besoin d’assistance concernant nos processus d'affaires qui dépendent de MongoDB, tout en souhaitant dans le même temps conserver notre approche en matière de conception et de mise à l'échelle de notre infrastructure pour répondre aux besoins de notre entreprise. Percona a démontré son expérience de longue date dans le domaine, grâce à des connaissances spécialisées approfondies et à des outils open source qui répondent à nos besoins exigeants d’aujourd’hui. »

Martin James, vice-président des ventes dans les régions EMOA et APAC, a ajouté : « Les entreprises souhaitent utiliser les meilleures technologies pour exécuter leurs opérations, et elles ont besoin du meilleur support et de la meilleure expertise pour tirer le meilleur parti de ces technologies. L’approche indépendante de Percona, et son expertise dans le domaine des logiciels de bases de données open source, signifient que les entreprises peuvent compter sur nous pour atteindre leurs objectifs au fil du temps. Grâce à Percona, les entreprises bénéficient des renseignements et de l’expertise en matière support dont elles ont besoin, en étant rassurées que toutes les recommandations seront les meilleures pour elles et pour leurs besoins. »

MongoDB est l’une des bases de données les plus populaires au monde d’après DB-Engines, et elle est utilisée par plusieurs millions de développeurs les aider à bâtir et exécuter des applications. Percona offre une gamme de produits basée sur MongoDB Community Edition, notamment :

Percona Distribution pour MongoDB - il s’agit d’une solution globale qui remplace de manière directe et complète MongoDB Community Edition. Elle réunit les composants d’entreprise les plus aboutis et les plus critiques issus de la communauté open source, qui sont conçus et testés pour fonctionner ensemble, ainsi que le support leader du marché de Percona.

Percona Server pour MongoDB - un remplacement libre et disponible à la source de MongoDB Community Edition, qui inclut des fonctionnalités de catégorie professionnelle telles que le moteur de stockage en mémoire Memory Engine, l’intégration HashiCorp Vault, le chiffrement des données au repos, la journalisation des audits, l’authentification LDAP externe avec SASL, et des sauvegardes à chaud

Percona Backup pour MongoDB - un outil de sauvegarde communautaire open source entièrement pris en charge, destiné à l’exécution de sauvegardes à chaud cohérentes dans MongoDB

Ces fonctionnalités sont toutes incluses dans la plateforme Percona, le produit récemment annoncé par la société, qui offre de multiples distributions de bases de données open source, un support et des moteurs de recommandation automatisés. La plateforme Percona fournit les logiciels et les services permettant d’unifier l’expérience de base de données sur toutes les infrastructures, en permettant aux entreprises de bénéficier des solutions open source, du support, des services et des renseignements les plus aboutis pour exécuter leurs environnements de bases de données à des performances optimales, dans le cloud ou sur site, sans restrictions de licence ni augmentation des coûts.

Liens

Percona - https://www.percona.com

Support Percona pour MongoDB - https://www.percona.com/services/support/mongodb-support

Plateforme Percona - https://www.percona.com/software/percona-platform

Man Group - https://www.man.com

À propos de Percona

Les bases de données fonctionnent mieux grâce à Percona. Percona est l’unique société offrant des produits, une assistance technique et des services, de catégorie entreprise, destinés à un éventail de bases de données open source, parmi lesquelles MySQL®, MariaDB®, MongoDB®, et PostgreSQL, pour les déploiements traditionnels, les plateformes basées dans le cloud et les environnements informatiques hybrides. La société s’engage à soutenir l’open source en tant qu’approche en matière de licence, de développement et de déploiement de logiciels ; et ses outils de gestion de bases de données sont mis à profit par plusieurs millions de développeurs d’applications, administrateurs de bases de données et professionnels informatiques du monde entier.

Percona confère aux entreprises la liberté de choix, la liberté de création, et la liberté de faire la différence, le tout en les aidant à évoluer rapidement au fur et à mesure de leur croissance. La société soutient plusieurs marques mondiales telles que PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems, et Rent the Runway, ainsi que des entreprises de moindre envergure qui cherchent à maximiser la performance de leurs applications tout en rationalisant les efficiences de leurs bases de données. En savoir plus sur www.percona.com.

À propos de Man Group

Man Group est une société mondiale de gestion active des investissements basée sur la technologie qui se concentre sur la délivrance de solutions de portefeuille et alpha à ses clients. Basés à Londres, nous gérons 151,4 milliards USD* et exerçons nos activités depuis de nombreux bureaux répartis dans le monde entier.

Nous investissons dans une large gamme de stratégies et de catégories d'actifs, en combinant des stratégies à long terme uniquement et des stratégies alternatives gérées sur une base discrétionnaire et quantitative, sur les marchés liquides et privés. Nos équipes d’investissement travaillent sur la plateforme d’exploitation unique de Man Group, ce qui leur permet d’investir en toute autonomie tout en bénéficiant de la collaboration, de la puissance et des ressource de l’ensemble de l’entreprise. Notre plateforme repose sur une technologie de pointe et accompagne nos équipes d’investissement à chaque étape de leur processus, qu’il s’agisse de la génération d’alpha, de la gestion de portefeuilles, de l’exécution des transactions ou de la gestion du risque.

Nos clients, ainsi que les millions de retraités et épargnants qu’ils représentent, sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous établissons des relations approfondies et durables et créons des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins particuliers. Nous sommes conscients que l’investissement responsable est intrinsèquement lié à notre devoir de fiduciaire envers nos clients, et nous intégrons largement cette approche au sein de toute l’entreprise.

Nous nous engageons à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, où la différence est célébrée et où chacun a une chance égale de s'épanouir, en redonnant et en contribuant positivement à nos communautés. Pour en savoir plus sur les efforts caritatifs mondiaux de Man Group ainsi que sur ses initiatives en matière de diversité et d’inclusion, rendez-vous sur : https://www.man.com/corporate-responsibility

La société Man Group plc est cotée à la bourse de Londres sous le symbole EMG.LN, et figure à l'indice FTSE 250. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.man.com

*Au 31 mars 2022. Tous les services de conseil et de gestion des investissements sont proposés via les « moteurs » d’investissement de Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man Solutions / FRM et Man GPM.

[1] Au 31 mars 2022

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.