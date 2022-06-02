Seguros Sura選擇Akur8來提升其在拉美市場的保險定價流程

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Akur8與Sura欣然宣佈展開合作，提升Seguros Sura個人車險產品線在阿根廷、智利和哥倫比亞的定價能力。借助這一新的合作關係，Akur8鞏固了在拉美的業務，並加速全球擴張行動。Akur8在成立之後的第二年便進入拉美市場。

Akur8的解決方案專為保險業者而開發，它能夠使用透明的人工智慧專有技術使費率建模自動化，從而協助定價團隊更快地做出更好的決策。保險業者可獲得的核心益處包括：更快速地獲得精確的定價和市場反應，以取得立竿見影的業務影響，同時保持完全的透明度和對定價模型的全面控制。

作為拉美首屈一指的產物保險公司之一，Seguros Sura已選擇實施Akur8先進的解決方案，將其阿根廷、智利和哥倫比亞個人車險產品線定價流程自動化，從而使實務和方法協調一致，並強化定價團隊的能力。

Akur8執行長Samuel Falmagne表示：「我們對與Seguros Sura開始這一新合作感到非常振奮，並且很自豪能夠為他們提供一流的解決方案，讓其定價能力到達新境界，並在定價流程的核心加強創新。」

Akur8客戶長Brune de Linares表示：「與Seguros Sura在拉美締結新聯盟，是Akur8全球擴張行動中的又一步驟。能夠與頂尖產險公司建立這一新聯盟，鞏固我們在拉美的業務版圖，我們感到十分自豪。」

關於Akur8

Akur8正在以透明人工智慧徹底變革保險定價流程，在不影響可稽核性或控制性的前提下，以前所未有的速度和準確性提升保險公司在整個定價過程中的定價能力。

我們的模組化定價平臺支援技術和商業保費建模的自動化，使保險公司能夠根據其商業策略計算調整後的準確費率，同時大幅促進公司業務，並按照全球監管機構的要求，保持對所創建模型的必要控制和管理。採用Akur8後，建模時間減少至原來的十分之一，模型預測能力提高10%，賠付率改善潛力提高2%至4%。

Akur8目前為20多個國家的超過45家客戶提供服務，包括安盛(AXA)、忠利集團(Generali)和慕尼黑再保險公司；專業保險公司Canopius和Tokio Marine Kiln；保險科技公司Wakam和wefox；以及相互保險公司Matmut。每天有700名精算師使用Akur8為各種業務領域建構定價模型。

關於Seguros Sura

Sura Group是一家控股公司，總部位於哥倫比亞，公司以多元化的金融服務業為策略重點。Seguros Sura在拉丁美洲的11個國家經營業務，透過不同的業務線，例如產險、旅行險和壽險，為其客戶提供範圍廣泛的保險產品。

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