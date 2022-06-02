Seguros Sura选择Akur8来提升其在拉美市场的保险定价流程

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Akur8与Sura欣然宣布开展合作，提升Seguros Sura个人车险产品线在阿根廷、智利和哥伦比亚的定价能力。借助这一新的合作关系，Akur8巩固了其在拉美的业务，并加速了其全球扩张进程。Akur8在成立之后的第二年便进入了拉美市场。

Akur8的解决方案专为险企而开发，它能够使用透明的人工智能专有技术实现费率建模的自动化，从而助力定价团队更快地做出更好的决策。险企可获得的核心益处包括：更快速地获得精确的定价和市场反应，以取得立竿见影的业务影响，同时保持完全的透明度和对定价模型的全面控制。

作为拉美领先的产险保险公司之一，Seguros Sura已选择实施Akur8先进的解决方案，以实现其阿根廷、智利和哥伦比亚个人车险产品线定价流程的自动化，从而实现业务和方法的协调一致，并强化定价团队的能力。

Akur8首席执行官Samuel Falmagne表示：“我们对与Seguros Sura开始这一新合作感到非常振奋，并且很自豪能向他们提供一流的解决方案，让其定价能力再上新台阶，并增强定价流程核心环节的创新。”

Akur8首席客户官Brune de Linares表示：“与Seguros Sura在拉美缔结新联盟，是Akur8全球扩张进程中的又一步骤。能够与顶级产险公司建立这一新联盟，巩固我们在拉美的业务版图，我们感到十分自豪。”

关于Akur8

Akur8正在通过透明人工智能彻底改变保险定价流程，在不影响可审计性或控制性的前提下，以前所未有的速度和准确性提升保险公司在整个定价过程中的定价能力。

我们的模块化定价平台支持技术和商业保费建模的自动化，使保险公司能够根据其商业战略计算调整后的准确费率，同时大幅促进公司业务，并按照全球监管机构的要求保持对所创建模型的必要控制和管理。采用Akur8后，建模时间减少至原来的十分之一，模型预测能力提高10%，赔付率改善潜力提高2%至4%。

Akur8目前为20多个国家的超过45家客户提供服务，包括安盛(AXA)、忠利集团(Generali)和慕尼黑再保险公司；专业保险公司Canopius和Tokio Marine Kiln；保险科技公司Wakam和wefox；以及互保险公司Matmut。每天有700名精算师使用Akur8为各种业务领域构建定价模型。

关于Seguros Sura

Sura Group是一家控股公司，总部位于哥伦比亚，公司以多元化的金融服务行业为战略重点。Seguros Sura在拉丁美洲的11个国家开展业务，通过不同的业务线，例如产险、旅行险和寿险，为其客户提供范围广泛的保险产品。

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