Seguros Sura adota Akur8 para impulsionar seu processo de precificação de seguros na América Latina

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 e Sura têm o prazer de anunciar sua cooperação para aprimorar os recursos de precificação da Seguros Sura em linhas de automóveis pessoais na Argentina, Chile e Colômbia. Através desta nova parceria, a Akur8 reforça sua presença na América Latina, onde a empresa está presente desde o segundo ano de operação, e acelera cada vez mais sua expansão mundial.

Desenvolvida especificamente para seguradoras, a solução da Akur8 capacita as equipes de precificação a tomar melhores decisões com mais rapidez, automatizando a modelagem de preços com uso de tecnologia proprietária transparente de Inteligência Artificial. Os principais benefícios para as seguradoras incluem velocidade acelerada com precisão e reatividade do mercado para impacto imediato nos negócios, mantendo total transparência e controle sobre os modelos de precificação.

Uma das principais seguradoras de seguros gerais da América Latina, a Seguros Sura optou por implementar a solução de última geração da Akur8, a fim de harmonizar práticas e abordagens bem como aumentar as capacidades da equipe de precificação.

"Estamos muito animados em iniciar esta nova cooperação com a Seguros Sura. Estamos orgulhosos de oferecer a eles a melhor solução da categoria para levar seus recursos de precificação a novos níveis e impulsionar a inovação no centro do processo de precificação", afirmou Samuel Falmagne, Diretor Executivo da Akur8.

"Forjar uma nova aliança com a Seguros Sura na América Latina é mais uma etapa da expansão mundial da Akur8. Estamos orgulhosos de formar esta nova aliança com uma das principais seguradoras, bem como reforçar nossa presença na América Latina", observou Brune de Linares, Diretora de Clientes na Akur8.

Sobre a Akur8

A Akur8 está revolucionando a precificação de seguros com a IA Transparente, ao impulsionar os recursos de precificação das seguradoras com velocidade e precisão sem precedentes em todo o processo de precificação, sem comprometer a capacidade de auditoria ou o controle.

Nossa plataforma modular de pricing automatiza a modelagem de prêmios técnico e comercial. Ela capacita as seguradoras a calcular preços ajustados e precisos segundo sua estratégia comercial, impactando materialmente seus negócios e mantendo o controle absoluto dos modelos criados, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo. Com a Akur8, o tempo gasto na modelagem é reduzido em 10x, o poder preditivo dos modelos é aumentado em 10% e o potencial de melhoria da relação de perda é elevado em 2-4%.

A Akur8 já atende a mais de 45 clientes em mais de 20 países, incluindo AXA, Generali e Munich Re; seguradoras especializadas Canopius e Tokio Marine Kiln; insurtechs Wakam e wefox; e a seguradora mútua Matmut. 700 atuários fazem uso da Akur8 diariamente para criar seus modelos de precificação em todas as linhas de negócios.

Sobre a Seguros Sura

O Sura Group é uma holding, com sede na Colômbia e foco estratégico no diversificado setor de serviços financeiros. A Seguros Sura está presente em 11 países da América Latina. A Seguros Sura oferece a seus clientes uma ampla gama de produtos de seguros mediante diferentes linhas de negócios como Gerais, Viagens e Vida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.