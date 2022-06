Seguros Sura adopte Akur8 pour améliorer son processus de tarification assurantielle en Amérique latine.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 et Sura sont heureux d'annoncer leur collaboration afin d’améliorer les capacités de tarification de Seguros Sura sur l’assurance auto pour particuliers en Argentine, au Chili et en Colombie. Grâce à ce nouveau partenariat, Akur8 renforce sa présence en Amérique latine, où l’entreprise est présente depuis sa deuxième année d'activité, et accélère encore son expansion à l'échelle mondiale.

Développée spécifiquement pour les assureurs, la solution d'Akur8 permet aux équipes de tarification de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, en automatisant la modélisation des tarifs à l'aide d'une technologie propriétaire d'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages pour les assureurs incluent l'accélération de la mise sur le marché d’un nouveau tarif, assortie d’une performance prédictive supérieure, pour une meilleure réactivité et un impact commercial immédiat, tout en maintenant transparence et contrôle absolus sur les modèles de tarification.

Seguros Sura, l'un des principaux assureurs IARD d'Amérique latine, a choisi de déployer la solution de pointe d'Akur8 pour automatiser le processus de tarification de son assurance auto pour particuliers en Argentine, au Chili et en Colombie, afin d'harmoniser aussi bien les pratiques que l’approche tarifaires, et d’augmenter les capacités de ses équipes de tarification.

« Nous sommes très heureux d'initier cette nouvelle collaboration avec Seguros Sura. Nous sommes fiers de leur fournir la meilleure solution qui leur permettra d'atteindre de nouveaux sommets en matière de tarification et de soutenir l'innovation au cœur du processus de pricing », a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

« Forger une nouvelle alliance avec Seguros Sura en Amérique latine représente une étape supplémentaire pour l'expansion mondiale d'Akur8. Nous sommes fiers de conclure cette nouvelle collaboration avec un assureur IARD de premier plan qui renforce notre présence en Amérique latine », a fait remarquer Brune de Linares, CCO d'Akur8.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.

Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %.

Akur8 compte déjà plus de 45 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

À propos de Seguros Sura

Le groupe Sura est une société holding, dont le siège social se situe en Colombie, et dont la stratégie est axée sur le secteur diversifié des services financiers. Seguros Sura est présent dans 11 pays d'Amérique latine. Seguros Sura propose à ses clients une large gamme de produits d'assurance dans différentes branches d'activité telles que les assurances IARD, l'assurance voyage et l'assurance vie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.