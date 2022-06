Accor s’associe à Dettol Pro Solutions pour offrir à ses clients et employés une protection optimale contre les virus et bactéries.

SYDNEY, Australie--(BUSINESS WIRE)--Dettol Pro Solutions de Reckitt, un programme destiné à protéger les organisations de divers secteurs d’activité contre les virus et bactéries, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Accor, le plus grand opérateur hôtelier du Pacifique. Dans le cadre de ce partenariat, Dettol Pro Solutions fournira sa gamme de produits Dettol aux hôtels et centres du groupe Accor afin de protéger les espaces de réception, de réunion et d’événements.

Dans le cadre de cette alliance, les salles d’événements et de réunions des établissements Accor, tels que Novotel, Mercure et Sofitel, offriront aux hôtes et aux invités un accès gratuit à une gamme de désinfectant pour les mains Dettol, efficace à 99,9% contre les virus et bactéries, y compris le virus de la Covid 19, et à d’autres produits hygiéniques, notamment des lingettes 2 en 1 mains et surfaces et des lingettes nettoyantes désinfectantes Dettol.

L’étude de Reckitt révèle que neuf Australiens1 sur dix (92%) affirment que les mesures et les protocoles d’hygiène des entreprises et des organisations qu’ils visitent sont importants. Pour renforcer la confiance des consommateurs, il est donc indispensable de fournir des garanties d’hygiène complètes.

En tant que membre du programme « Pro Solutions », tous les établissements Accor recevront une signalétique de la marque Dettol à afficher dans les salles de réunion et d’événements afin d’encourager une bonne hygiène des mains et d’assurer aux visiteurs que l’espace est protégé par la marque de désinfection numéro 1 dans le monde. Les employés d’Accor recevront des protocoles de nettoyage et désinfection ciblés, étayés par la science, pour les zones très fréquentées et pouvant être souvent en contact avec les virus, telles que les boutons d’ascenseur, les écrans tactiles et les poignées de porte.

David Rankine, directeur général de Reckitt Health ANZ, a déclaré: "Les Australiens utilisent les produits Dettol depuis plus de 80 ans chez eux, le partenariat avec Accor pour aider à protéger ses clients démontre l'engagement des deux organisations pour l'hygiène et la protection contre les germes, partout, tout le temps.

Il a poursuivi: « Ces dernières années ont été très difficiles pour l’industrie hôtelière. Grâce à nos dernières recherches à l’étranger, nous savons que 80 % des personnes s’attendent à des protocoles de nettoyage stricts dans les hôtels quatre et cinq étoiles2. Les frontières de l’Australie étant désormais ouvertes aux touristes internationaux, les clients et employés d’Accor peuvent avoir confiance dans les mesures d’hygiène strictes que nous mettons en œuvre ensemble par le biais du programme Dettol Pro Solutions ; Accor est ainsi bien parti pour retrouver ses niveaux d’opérations pré-pandémie. Nous sommes très fiers de soutenir l'un des plus grands opérateurs hôteliers au monde grâce à l'expertise de pointe de Reckitt.

Sarah Derry, PDG d’Accor Pacific, a déclaré : « Nous donnons la priorité à la santé et au bien-être de tous, et notre investissement dans ce partenariat, avec une marque aussi fiable que Dettol, apportera la tranquillité d’esprit à tous ceux qui travaillent ou séjournent dans l’une de nos propriétés ».

Le partenariat avec Dettol Pro Solutions marque une évolution dans les protocoles et les normes de propreté de Accor. En guise d’engagement vis-à-vis de ses normes d’hygiène strictes, Accor a déployé en 2020 le label ALLSAFE, développé avec et contrôlé par Bureau Veritas, une société française qui fournit des services de test, d’inspection et de certification de pointe pour les marques. Ce label représente les nouveaux protocoles et normes de propreté élevés de Accor, qui sont contrôlés par les experts opérationnels du groupe ou des auditeurs tiers.

Au-delà de son approche autour de l’hygiène, Accor s’engage à offrir une expérience exceptionnelle en termes de réunions et d’événements en mettant à la disposition de ses clients les meilleures innovations technologiques. Dans cette optique, Accor s’associe à l’une des principales solutions de vidéoconférence mondiales, Microsoft Teams, pour déployer le concept de réunion ALL CONNECT à l’échelle mondiale, qui permet aux organisateurs de réunions d’organiser des réunions hybrides dans tous les hôtels Accor du monde. Ainsi, les hôtels Accor offrent une variété de solutions pour répondre aux besoins de leurs clients. Ils collaborent également avec des fournisseurs fiables comme Events Air, Encore et AV Dynamics.

Du luxe à l’économie, Accor c’est plus de 340 hôtels, centres de villégiature et appartements en Australie, dont des marques internationales telles que Sofitel, MGallery, Art Series, Pullman, Swissôtel, Grand Mercure, Peppers, The Sebel, Mantra, Novotel, Mercure, Tribe, BreakFree, ibis, ibis Styles et ibis Budget.

Pour en savoir plus sur Dettol Pro Solutions et comment rejoindre le programme, rendez-vous sur Bunzl.

À PROPOS DE RECKITT

Reckitt* est animée par la volonté de protéger, de guérir et d’éduquer les populations dans la poursuite incessante d’un monde plus propre et plus sain. Reckitt se bat pour que l’accès à une hygiène, à un bien-être et à une alimentation de la plus haute qualité soit un droit pour tous, et non un privilège. Reckitt est fière de posséder des marques de confiance présentes dans les foyers de plus de 190 pays. Il s’agit notamment d’Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Air Wick et plus encore. Vingt millions de produits Reckitt sont achetés chaque jour par les consommateurs du monde entier.

La passion de Reckitt, qui consiste à faire passer les consommateurs et les personnes en premier, à rechercher de nouvelles opportunités, à viser l’excellence au quotidien, et à construire un succès partagé avec tous ses partenaires, tout en faisant ce qui est juste, est toujours la raison qui guide le travail des 40 000+ collaborateurs à travers le monde. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.reckitt.com.

*Reckitt est le nom commercial du groupe de sociétés Reckitt Benckiser.

À PROPOS DE DETTOL® PRO SOLUTIONS

Dettol Pro Solutions de Reckitt exploite la puissance des produits Dettol pour aider à protéger les entreprises et les espaces publics contre la propagation des germes et virus. Dans le monde d’aujourd’hui, les consommateurs ont des attentes accrues en matière d’hygiène, ce qui rend la protection contre les germes plus essentielle que jamais. L’approche globale de Dettol Pro Solutions comprend des protocoles et des formations, des outils marketing et de la documentation technique. Dettol Pro Solutions donne aux entreprises la possibilité de démontrer à leur personnel et à leurs clients leur engagement à leur fournir une norme de protection fiable.

À PROPOS d’ACCOR

Accor est un groupe hôtelier de premier plan, composé de plus de 5 200 propriétés et de 10 000 établissements de restauration répartis dans 110 pays. Le groupe est à la tête de l’un des écosystèmes hôteliers les plus diversifiés et les mieux intégrés du secteur, avec plus de 40 hôtels de luxe, haut de gamme, milieu de gamme et économiques, des lieux de divertissement et de vie nocturne, des restaurants et des bars, des résidences privées de marque, des logements partagés, des services de conciergerie, des espaces de travail, etc. La position inégalée de Accor dans l’hôtellerie de luxe - l’une des catégories à la croissance la plus rapide du secteur - est menée par Ennismore, une joint-venture dont Accor est actionnaire majoritaire. Ennismore est une entreprise d’hospitalité créative dotée d’un collectif mondial de marques créées par des entrepreneurs et des fondateurs, avec une mission essentielle. Accor possède un portefeuille inégalé de marques distinctives et compte environ 260 000 collaborateurs dans le monde. 68 millions de membres profitent du programme de fidélité complet de la société - ALL - Accor Live Limitless - un compagnon de vie quotidien qui donne accès à une grande variété de récompenses, de services et d’expériences. Par le biais de ses initiatives Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund, le Groupe s’efforce de mener des actions positives par le biais de l’éthique des affaires, du tourisme responsable, de la durabilité environnementale, de l’engagement communautaire, de la diversité et de l’inclusion. Créée en 1967, Accor SA a son siège social en France et est cotée à la Bourse de Paris Euronext (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC (Ticker : ACCYY) aux États-Unis. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site group.accor.com, ou suivez Accor sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et Instagram.

1 Kantar, septembre 2020. Une étude réalisée pour Dettol chez Reckitt afin de comprendre l’état d’esprit des consommateurs australiens et le rôle de Dettol pendant le COVID-19, n=1007.

2 Hauser and Associates. Résultats finaux du partenariat stratégique de recherche Lysol/Dettol juillet 2021.