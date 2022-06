NHOA fournira 22MWh de capacité supplémentaire de stockage d'énergie pour soutenir la transition de Taïwan vers une énergie durable

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir d'annoncer la fourniture d'un projet de stockage d'énergie de 22MWh pour TCC (TWSE : 1101), groupe industriel asiatique prééminent et actionnaire majoritaire de NHOA, qui s’ajoute aux plus de 400MWh de capacité en développement à Taïwan depuis 2021.

Le projet, qui prévoit une expansion de la capacité de 22MWh complétant le premier système de 10MWh en cours d’installation dans le site de TCC à HePing, est une nouvelle preuve de la synergie entre NHOA, parmi les 5 meilleurs intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie dans le monde, et TCC, leader dans le développement des énergies renouvelables à Taïwan.

Les récurrents contrats attribués à NHOA sont le témoignage de son positionnement inégalé sur le marché très prometteur du stockage d'énergie en Asie. La technologie de stockage et le système propriétaire de gestion de l’énergie de NHOA contribueront à stabiliser le réseau taïwanais dans sa voie ambitieuse pour atteindre une capacité de 45GW d’énergie durable d’ici 2030.

Nelson Chang, Président de TCC et de NHOA, a déclaré : « L’un des principaux sites de stockage d'énergie pour TCC à Taïwan se trouve à HePing. HePing en chinois signifie paix. TCC a toujours essayé d'utiliser tous ses efforts pour un avenir meilleur pour l'humanité entière. Dans cette relation complexe et entrelacée entre l'humanité et la nature ainsi qu'entre homme et homme, nous sommes très heureux de nous associer à NHOA pour travailler ensemble pour un monde plus équilibré et pacifique auquel tout notre avenir appartient. »

« Je suis ravi de la synergie créée avec TCC pour soutenir la transition de Taïwan vers l'énergie durable grâce à nos technologies de pointe et à nos services de réseau fiables. Avec TCC, nous réalisons notre mission de créer un avenir meilleur pour les nouvelles générations », a commenté Giuseppe Artizzu, CEO de NHOA Energy et Directeur Général du Groupe NHOA. « La série de résultats de NHOA Energy confirme que le stockage d'énergie est le cœur et la colonne vertébrale des activités du Groupe NHOA, avec plus de 1GWh de projets en développement dans le monde entier. »

En 2021, TCC a choisi NHOA pour la fourniture de deux systèmes à HePing et un à SuAo pour une capacité totale de bien plus de 400MWh pour offrir des services auxiliaires au réseau taïwanais dans le cadre du plus important projet de stockage d'énergie à grande échelle de Taïwan.

L’expansion du projet à HePing renforcera la capacité d’offrir l’éventail de services de support de fréquence requis par Taipower, l’opérateur du système de transmission taïwanais, y compris la régulation de fréquence et l’écrêtement des pointes.

Le premier système, avec l’expansion de 22MWh, sera mis en service d’ici la fin de l’année. Les équipements des deux plus larges projets sont en fabrication et la phase d’installation commencera dans les premiers mois de l’année 2023.

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

