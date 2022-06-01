Avanci宣布與福特簽署專利授權合約

德州達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，Avanci宣布與福特汽車公司簽署了一項專利授權合約。透過這一項協議，福特可以在其聯網汽車中使用當前參與Avanci授權計畫的49家專利權人持有的和未來加入該計畫的任何專利權人持有的全部4G、3G和2G標準必要專利。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「Avanci非常高興歡迎全球最大汽車製造商之一——福特。在這份不斷壯大的公司名單中，福特是第五家美國公司採用我們的獨立市場提供的產業解決方案。」

Avanci改變了行動技術所有者和汽車製造商分享技術的方式，它採用一組由授權人和被授權人廣泛接受的透明授權條款，提供單一聯合授權覆蓋大多數行動標準必要專利。目前，共有41個汽車品牌和超過6500萬台汽車獲得了Avanci的專利授權。

關於Avanci：

Avanci相信，在物聯網的時代，分享專利技術可以變得更簡單。作為在不同產業的交匯領域發揮作用的獨立仲介機構，我們的一站式解決方案旨在提高授權流程的效率、便利性和可預測性。自2016年以來，Avanci透過我們的市場撮合，不斷推動創新。持有必要專利的公司可以跟物聯網互聯產品製造商分享他們的創新成果——這一切只需透過一個平臺、一項協議以及一個公平合理的費率便可實現。2020年，Avanci憑藉在加快物聯網領域創新方面的工作，被世界經濟論壇(World Economic Forum)評選為技術先鋒(Technology Pioneer)。

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