Avanci宣布与福特签署专利许可协议

得克萨斯州达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，Avanci宣布与福特汽车公司签署了一项专利许可协议。通过这一项协议，福特可以在其联网汽车中使用当前参与Avanci许可项目的49家专利权人持有的和未来加入该项目的任何专利权人持有的全部4G、3G和2G标准必要专利。

“Avanci非常高兴欢迎全球最大汽车制造商之一——福特，”Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“在这份不断壮大的公司名单中，福特是第五家美国公司采用了我们的独立市场提供的行业解决方案。”

Avanci改变了蜂窝技术所有者和汽车制造商分享技术的方式，它基于一组由许可方和被许可方广泛接受的透明的许可条款，提供单一联合许可覆盖大多数蜂窝标准必要专利。目前，共有41个汽车品牌和超过6500万台汽车获得了Avanci的专利许可。

关于Avanci：

Avanci相信，在物联网的时代，分享专利技术可以变得更简单。作为在不同行业的交汇领域发挥作用的独立中介机构，我们的一站式解决方案旨在提高许可流程的效率、便利性和可预测性。自2016年以来，Avanci通过我们的市场牵线搭桥，不断推动创新。持有必要专利的公司可以跟物联网互联产品制造商分享他们的创新成果——这一切只需通过一个平台、一项协议以及一个公平合理的费率便可实现。2020年，Avanci凭借在加快物联网领域创新方面的工作，被世界经济论坛评为技术先锋。

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