Air Doctor融資2000萬美元以進行全球擴張

耶路撒冷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--醫療保健和旅行初創公司Air Doctor已籌集2000萬美元資金，用於在全球擴大公司規模。該第二輪投資受益於新冠疫情後全球遊客的湧入，將使公司邁入下一個成長階段。

Air Doctor此輪融資由光速創投領投，共籌集2,000萬美元。參與此輪融資的投資者還包括Vintage Investment Partners、Munich Re Ventures、以色列的主要保險提供商之一Phoenix，以及上一輪融資的領投公司Kamet Ventures。

Air Doctor由Jenny Cohen Derfler、Efrat Sagi Ofir、Yam Derfler和Yegor Kurbachev共同創立，此前自2018年成立以來已籌集1,090萬美元資金。這家初創公司目前在以色列和歐洲擁有60多名員工。

Air Doctor平臺通過一個簡單易用的流動和網絡應用程式，使得在異國他鄉生病的遊客能夠與當地私人醫生聯絡。Air Doctor的門診醫療網路覆蓋74個國家，包括2萬多名醫療專業人員，可以提供當面或遠端醫療諮詢。新冠疫情爆發後，旅行期間的醫療援助已經成為旅行者和保險公司的主要關切事項。Air Doctor的平臺為旅行者提供了享受旅行所需的保障。

除了引進更多的開發人員從事產品客製化工作外，Air Doctor還將利用新的投資來雇用新員工，並在全球開設更多的辦事處。公司還計畫擴大產品和營銷團隊和經過審查的醫療專業網絡，特別是在美國和歐洲。

2020年，新冠疫情的爆發使世界陷入停頓，對人們的生活和全球經濟帶來前所未有和出乎意料的影響。由於嚴格的隔離法規和旅行限制，旅遊業經歷了嚴重的經濟衰退。

Air Doctor創始人兼行政總裁Jenny Cohen Derfler表示：「隨著世界從新冠疫情中走出來，人們已經恢復了旅行，對合適的旅行保險和數碼解決方案也有更大的需求。這場疫情迫使業界重新評估可供旅行者使用的當地醫療手段。如今，新冠病毒檢測呈陽性的旅行者將能夠在他們所處的當地社區尋求醫療服務，而無需前往醫院。Air Doctor已成為成長最快的初創公司之一，擁有數萬名註冊用戶，還有更多人在全球使用這一網絡。如今，本公司提供獨特且與眾不同的數碼產品，在全球幾乎沒有競爭對手。」

根據世界經濟論壇最近的調查，旅遊業可望在2024年全面復甦。此外，許多國家可能會強制要求旅行保險。這兩個因素將導致人們對優質旅行保險的需求急劇增加。此外，面對旅行者的需求，保險公司正在尋求擴大所提供的數碼、實體和線上醫療保障，以提升客戶體驗並降低索賠成本。

Air Doctor聯合創始人兼營收總監Efrat Sagi-Ofir表示：「建立我們的合作夥伴和投資者網絡將是持續性工作，同時也將提升我們的研發能力和終端用戶啟動能力。我們也在尋找渴望加入一個正在全球擴張且令人振奮的初創公司的新團隊成員。」

光速創投合夥人Yoni Cheifetz表示：「Air Doctor解決了健康和旅遊保險行業的主要痛點，光速創投很高興能領導該公司新一輪2000萬美元的融資。通過將旅行體驗的重要層面數碼化，Air Doctor繼續證明自己是旅行健康領域的創新者。」

關於Air Doctor

Air Doctor於2018年在以色列成立，是一家創業公司，通過直觀的流動和桌面應用程式，使得在國外旅行期間尋求醫療服務的旅行者能夠與當地醫生聯絡。Air Doctor在全球74個國家的逾2,000 個城市擁有2萬多名醫療專業人員，旨在為旅客提供安心服務，讓每個人在任何地方都能獲得醫療保障。

關於光速創投

光速創投是一家多階段創業投資公司，致力於促進企業、消費以及醫療健康領域的顛覆式創新和趨勢。在過去二十年間，光速創投團隊為數百位創業者提供支援，並在全球幫助創立400餘家公司，其中包括Snap、Nest、Nutanix、AppDynamics、MuleSoft、OYO、Guardant、Affirm以及GrubHub等知名企業。目前，光速創投及附屬公司通過其全球平臺管理的資金達105億美元，團隊由來自矽谷、以色列、印度、中國、東南亞以及歐洲等地區的投資專家和顧問組成。www.lsvp.com

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