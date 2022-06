Air Doctor haalt $ 20 miljoen op om zijn wereldwijde voetafdruk te vergroten

JERUZALEM--(BUSINESS WIRE)--Startup op het gebied van medische zorg en reizen Air Doctor heeft $ 20 miljoen aan financiering binnengehaald om het bedrijf wereldwijd op te schalen. Deze tweede investeringsronde speelt in op de wereldwijde toestroom van reizigers na de Covid-19-pandemie en stelt het bedrijf in staat om de volgende groeifase in te gaan.

Air Doctor heeft $ 20 miljoen opgehaald, geleid door Lightspeed Venture Partners. Aan deze ronde nemen deel: Vintage Investment Partners en Munich Re Ventures, naast The Phoenix, een van de toonaangevende verzekeringsmaatschappijen van Israël, evenals Kamet Ventures, die de vorige ronde van het bedrijf leidde.

Air Doctor, opgericht door Jenny Cohen Derfler, Efrat Sagi Ofir, Yam Derfler en Yegor Kurbachev, heeft sinds de lancering in 2018 al $ 10,9 miljoen bijeengebracht. De startup heeft momenteel meer dan 60 mensen in dienst in Israël en Europa.

Het Air Doctor-platform verbindt reizigers die ziek worden in het buitenland met lokale privé-artsen via een gebruiksvriendelijke mobiele en webapp. Het poliklinische medische netwerk van Air Doctor beslaat 74 landen en omvat meer dan 20.000 medische professionals die persoonlijke of telegeneeskundeconsulten geven. Na de Covid-19-pandemie is medische hulp tijdens het reizen een grote zorg geworden voor zowel reizigers als verzekeraars. Het platform van Air Doctor biedt de zekerheid die reizigers nodig hebben om van hun reis te genieten.

Naast het aantrekken van meer ontwikkelaars om aan productaanpassingen te werken, zal Air Doctor de nieuwe investering gebruiken om nieuwe werknemers aan te nemen en internationaal extra kantoren te openen. Het bedrijf heeft ook plannen om de product- en marketingteams en het doorgelichte medische professionele netwerk uit te breiden, met name in de VS en Europa.

In 2020 bracht de uitbraak van COVID-19 de wereld tot stilstand, met ongekende en onverwachte gevolgen voor het leven van mensen en de wereldeconomie. De reis- en toerismesector kende een ernstige economische vertraging als gevolg van strenge quarantainevoorschriften en reisbeperkingen.

“Terwijl de wereld COVID-19 geleidelijk aan achter zich laat, zijn mensen weer gaan reizen, met een grotere vraag naar geschikte reisverzekeringen en digitale oplossingen. De pandemie heeft de industrie gedwongen om de lokale medische behandeling die beschikbaar is voor reizigers opnieuw te beoordelen. Reizigers die positief testen op het Coronavirus kunnen nu medische hulp zoeken in de lokale gemeenschappen waarin ze zich bevinden in plaats van in ziekenhuizen,” aldus Jenny Cohen Derfler, CEO en oprichter van Air Doctor. “Air Doctor is een van de snelstgroeiende startups geworden, met tienduizenden geregistreerde gebruikers en nog veel meer die wereldwijd toegang hebben tot het netwerk. Tegenwoordig biedt het bedrijf een uniek en onderscheidend digitaal product met bijna geen concurrentie wereldwijd,” verklaarde CEO Cohen Derfler.

Volgens het recente onderzoek van het World Economic Forum zal de reisindustrie naar verwachting in 2024 volledig herstellen. Bovendien kunnen veel landen een reisverzekering verplicht stellen. Deze twee factoren zullen zorgen voor een dramatische toename van de behoefte aan betere reisverzekeringen. Bovendien proberen verzekeraars die met de eisen van reizigers worden geconfronteerd, hun aanbod van digitale, fysieke en online zorgdekking uit te breiden om een betere klantervaring te bieden en de claimkosten te verlagen.

"Het opbouwen van ons partner- en investeerdersnetwerk zal een voortdurende inspanning zijn, evenals het stimuleren van onze R&D-mogelijkheden en activering van eindgebruikers. We zijn ook op zoek naar nieuwe teamleden die zich graag willen voegen bij een opwindende startup die zich wereldwijd uitbreidt," stelde Efrat Sagi-Ofir, medeoprichter en Chief Revenue Officer van Air Doctor.

“Air Doctor pakt een groot pijnpunt aan voor de gezondheids- en reisverzekeringsindustrie, en Lightspeed is verheugd om de nieuwe financieringsronde van $ 20 miljoen van het bedrijf te leiden. Air Doctor blijft zichzelf bewijzen als innovator op het gebied van reisgezondheid door een belangrijk aspect van de reiservaring te digitaliseren," merkte Yoni Cheifetz, partner bij Lightspeed, op.

Over Air Doctor

Air Doctor, gelanceerd in Israël in 2018, is een startup die reizigers die medische hulp zoeken in contact brengt met lokale artsen in het buitenland via hun intuïtieve mobiele en desktop-app. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 20.000 medische professionals in 2.000 steden in 74 landen, biedt Air Doctor reizigers gemoedsrust en streeft het ernaar om gezondheidszorg voor iedereen overal toegankelijk te maken.

Over Lightspeed

Lightspeed Venture Partners is een meertraps durfkapitaalbedrijf dat zich richt op het versnellen van disruptieve innovaties en trends in de sectoren Enterprise, Consumenten en Gezondheid. In de afgelopen twee decennia heeft het Lightspeed-team honderden ondernemers gesteund en geholpen bij het bouwen van meer dan 400 bedrijven wereldwijd, waaronder Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, Affirm en GrubHub. Lightspeed en zijn dochterondernemingen beheren momenteel $ 10,5 miljard op het wereldwijde Lightspeed-platform, met investeringsprofessionals en -adviseurs in Silicon Valley, Israël, India, China, Zuidoost-Azië en Europa. www.lsvp.com

