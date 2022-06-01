武田計畫將Spikevax™新冠疫苗在日本的行銷授權轉給莫德納

麻塞諸塞州坎布裡奇和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開發信使RNA (mRNA)療法和疫苗的生物技術公司莫德納公司(Moderna, Inc., Nasdaq: MRNA)與武田(Takeda, TSE:4502/NYSE:TAK)宣布，2022年8月1日起，武田將把莫德納的新冠疫苗Spikevax™ (mRNA-1273)在日本的行銷授權移交給莫德納。

莫德納將負責Spikevax™的所有活動，包括進口、當地監管、開發、品質保證和商業化。武田將在過渡期內繼續為莫德納新冠疫苗目前在日本的接種活動提供經銷支援。兩家公司都將負責確保與此次轉讓有關的業務得以恰當實施。

莫德納執行長Stéphane Bancel表示：「我們感謝武田過去兩年的支持和合作，將我們的新冠疫苗帶到日本，並感謝其在因應日本疫情中發揮的關鍵作用。隨著我們繼續建立和加強我們自己在日本的商業組織，我們很高興採取這一重要步驟。我們期待著在2022年維持我們的夥伴關係。」

武田全球疫苗業務部總裁Gary Dubin, M.D.表示：「我們很自豪能夠利用武田網路向日本人民提供莫德納的新冠疫苗，從而在早期支援對新冠疫情的公共衛生回應措施。我們向莫德納轉讓行銷授權後，將繼續提供過渡期的經銷支援，以確保供應的連續性。」

授權使用

莫德納的新冠疫苗Spikevax™已獲得日本厚生勞動省的特別核准授權。在日本，它適用於預防由SARS-CoV-2引起的新型冠狀病毒感染(COVID-19)。12歲或以上的人可以接種一劑。如果第一次接種後超過4周，應儘快接種第二劑。18歲及以上的人在接種第二劑後至少5個月可以再接種一劑加強針。考慮到益處和風險，老年人等人群可在第三劑後至少5個月後接種第四劑。

關於莫德納

自成立以來的10年中，莫德納已經從一家在信使RNA (mRNA)領域推動專案的科學研究階段公司，轉變為一家擁有七種模式的疫苗和治療方法的多樣化臨床產品組合並在mRNA和脂質奈米顆粒配方等領域擁有廣泛智慧財產權的企業，是一家能夠快速進行臨床和商業量產的綜合製造廠。莫德納與廣泛的國內外政府和商業合作者保持著聯盟關係，這使得公司既能追求突破性的科學，又能快速擴大生產規模。最近，莫德納的綜合能力使其針對新冠疫情的最早和最有效的疫苗之一得以授權使用和核准。

莫德納的mRNA平臺建立在基礎和mRNA應用科學、遞送技術和製造技術的不斷進步之上，並促進傳染病、腫瘤免疫療法、罕見疾病、心血管疾病和自體免疫性疾病的治療和疫苗發展。莫德納在過去七年中被《科學》雜誌評選為生物製藥業的最佳雇主。如需瞭解更多資訊，請造訪www.modernatx.com。

關於武田

武田是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行針對性研發投入。我們正在專注於開發有助於改善患者生活的高度創新的藥品，努力推動新治療選擇的尖端，並發揮我們的升級版協作研發引擎和能力的優勢，以研製強大的、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善患者的生活品質，在約80個國家和地區與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.takeda.com。

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70多年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例如登革熱、新冠肺炎、茲卡和諾羅病毒。武田的團隊給疫苗開發和製造帶來出色的歷史記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線來滿足世界上最緊迫的一部分公共衛生需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

莫德納前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年修訂的《私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述，包括關於：武田將Spikevax新冠疫苗(mRNA-1273)在日本的行銷授權轉讓給莫德納，以及雙方各自承擔的相應轉讓責任。本新聞稿中的前瞻性陳述既不是承諾也不是保證。您不應該過分依賴這些前瞻性陳述，因為它涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素脫離莫德納的掌控，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質性差異。這些風險、不確定性和其他因素包括莫德納最近向美國證券交易委員會(SEC)提交的Form 10-K年報以及莫德納向SEC提交的後續文件的「風險因素」項下所描述的其他風險和不確定性。這些文件可在SEC的網站www.sec.gov查閱。除非法律另有規定，否則莫德納無意或沒有責任在出現新資訊、未來發展或其他情況時更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述。這些前瞻性陳述根據莫德納目前的預期，並且僅反映截至本新聞稿發布之日的情況。

武田重要提示

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武田前瞻性陳述

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醫療資訊

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