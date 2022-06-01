武田计划将Spikevax™新冠疫苗在日本的营销授权转给莫德纳

马萨诸塞州坎布里奇和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开发信使RNA (mRNA)疗法和疫苗的生物技术公司莫德纳公司(Moderna, Inc., Nasdaq: MRNA)与武田(Takeda, TSE:4502/NYSE:TAK)宣布，2022年8月1日起，武田将把莫德纳的新冠疫苗Spikevax™ (mRNA-1273)在日本的营销授权移交给莫德纳。

莫德纳将负责Spikevax™的所有活动，包括进口、当地监管、开发、质量保证和商业化。武田将在过渡期内继续为莫德纳新冠疫苗目前在日本的接种活动提供分销支持。两家公司都将负责确保与此次转让有关的业务得以恰当实施。

莫德纳首席执行官Stéphane Bancel表示：“我们感谢武田过去两年的支持和合作，将我们的新冠疫苗带到日本，并感谢其在应对日本疫情中发挥的关键作用。随着我们继续建立和加强我们自己在日本的商业组织，我们很高兴采取这一重要步骤。我们期待着在2022年维持我们的伙伴关系。”

武田全球疫苗业务部总裁Gary Dubin, M.D.表示：“我们很自豪能够利用武田网络向日本人民提供莫德纳的新冠疫苗，从而在早期支持对新冠疫情的公共卫生响应措施。我们向莫德纳转让营销授权后，将继续提供过渡期的分销支持，以确保供应的连续性。”

授权使用

莫德纳的新冠疫苗Spikevax™已获得日本厚生劳动省的特别批准授权。在日本，它适用于预防由SARS-CoV-2引起的新型冠状病毒感染(COVID-19)。12岁或以上的人可以接种一剂。如果第一次接种后超过4周，应尽快接种第二剂。18岁及以上的人在接种第二剂后至少5个月可以再接种一剂加强针。考虑到益处和风险，老年人等人群可在第三剂后至少5个月后接种第四剂。

关于莫德纳

自成立以来的10年中，莫德纳已经从一家在信使RNA (mRNA)领域推进项目的科研阶段公司，转变为一家拥有七种模式的疫苗和治疗方法的多样化临床产品组合并在mRNA和脂质纳米颗粒配方等领域拥有广泛知识产权的企业，是一家能够快速进行临床和商业量产的综合制造工厂。莫德纳与广泛的国内外政府和商业合作者保持着联盟关系，这使得公司既能追求突破性的科学，又能快速扩大生产规模。最近，莫德纳的综合能力使其针对新冠疫情的最早和最有效的疫苗之一得以授权使用和批准。

莫德纳的mRNA平台建立在基础和mRNA应用科学、递送技术和制造技术的不断进步之上，并促进传染病、肿瘤免疫疗法、罕见疾病、心血管疾病和自身免疫性疾病的治疗和疫苗发展。莫德纳在过去七年中被《科学》杂志评为生物制药业的最佳雇主。如需了解更多信息，请访问www.modernatx.com。

关于武田

武田是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见遗传疾病和血液学、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家和地区与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70多年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、新冠肺炎、寨卡和诺瓦克病毒。武田的团队给疫苗开发和制造带来出色的历史记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线来满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。如需了解更多信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

莫德纳前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年修订的《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述，包括关于：武田将Spikevax新冠疫苗(mRNA-1273)在日本的营销授权转让给莫德纳，以及双方各自承担的相应转让责任。本新闻稿中的前瞻性陈述既不是承诺也不是保证。您不应该过分依赖这些前瞻性陈述，因为它涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素脱离莫德纳的掌控，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有实质性差异。这些风险、不确定性和其他因素包括莫德纳最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K年度报告以及莫德纳向SEC提交的后续文件的“风险因素”项下所描述的其他风险和不确定性。这些文件可在SEC的网站www.sec.gov查阅。除非法律另有规定，否则莫德纳无意或没有责任在出现新信息、未来发展或其他情况时更新或修改本新闻稿中的任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于莫德纳目前的预期，并且仅反映截至本新闻稿发布之日的情况。

武田重要提示

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武田通过投资直接或间接所持有公司均为独立的实体。在本新闻稿中，有时出于方便的目的，使用“武田”作为武田及其子公司的统称。同样，像“我们”（主语和宾语形式）和“我们的”这类词语也是子公司的统称或代表公司的员工。这些表述也被用于没有实际意义、不涉及某个特定的公司或某些公司的场合。

武田前瞻性陈述

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医疗信息

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