Andesat e SES oferecem soluções de conectividade aprimoradas na América Andina

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--A SES anuncia hoje que a Andesat, provedora líder de serviços por satélite na Região Andina, contratou a SES para oferecer serviços de conectividade aprimorados por meio do satélite SES-14. O acordo visa atender serviços corporativos e compromissos de obrigação de serviço universal (USO) da companhia no Chile e no Peru.

No Chile, a Andesat aproveitará a combinação de feixes largos e feixes pontuais de alto rendimento (HTS) do SES-14 para oferecer suporte a uma ampla gama de aplicações de rede avançadas e de tráfego intenso para as indústrias de pesca, agropecuária e mineração, mesmo nas áreas mais remotas do país.

No Peru, como parte de seu projeto Te Conectamos Perú, aumentará o acesso à conectividade de voz e banda larga e será capaz de oferecer serviços de satélite de alto rendimento que são confiáveis, acessíveis e prontos para a nuvem usando os serviços de Managed Enterprise Services da SES em 280 locais remotos até o final de 2022.

A companhia recebeu a licença de Operador de Infraestrutura Móvel Rural (OIMR) do governo peruano, uma iniciativa social que visa estender as redes celulares móveis a comunidades rurais até então sem esse tipo de serviço. Por meio do projeto Te Conectamos Perú, será capaz de estender a cobertura LTE a lugares de difícil acesso na floresta amazônica, montanhas andinas e desertos, que agora se beneficiarão de serviços de comunicação de alta qualidade.

“Acreditamos que o acesso a serviços de conectividade de qualidade ​​tem um impacto imensamente positivo na vida e nos meios de subsistência das pessoas, apoiando o desenvolvimento das comunidades. Essa parceria com a SES nos permite expandir nossa presença e recursos em toda a região andina com soluções de telecomunicações revolucionárias entregues por satélite, permitindo-nos oferecer mais oportunidades e valor a nossos clientes e comunidades em regiões rurais e carentes”, afirma Pablo Rasore, CEO do Grupo Andesat.

“Para promover nossa crença, precisamos de parceiros como a SES, que estejam comprometidos em inovar conosco e garantir que mesmo as populações mais remotas da região recebam serviços da maior qualidade”, completa Rasore.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Andesat para levar conectividade 3G/4G às comunidades rurais, bem como conectividade de banda larga para os principais setores, permitindo-lhes implementar práticas de produção e controle de qualidade de última geração”, acrescenta Omar Trujillo, vice-presidente de Vendas para Fixed Data nas Americas da SES.

“O cenário geograficamente diverso torna desafiador construir infraestrutura terrestre para conectar empresas e pessoas que vivem em regiões pouco povoadas, mas isso não é barreira para o satélite. O satélite nos permite estender o alcance da rede de nossos clientes onde quer que seja necessário. Juntamente com nossos parceiros, estamos constantemente inovando nossas tecnologias terrestres e espaciais para otimizar nossos serviços e fornecer soluções de conectividade aprimoradas”, finaliza o executivo.

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência - O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com mais de 8.400 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 366 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a Andesat

O Grupo Andesat nasceu como provedor atacadista de serviços de satélite no Chile em 2009, mas logo expandiu suas operações para Argentina e Peru e mais recentemente para o Equador. Ao mesmo tempo, a Andesat estabeleceu a Satelnet no sul do Chile, dedicada principalmente a fornecer soluções de valor agregado, originalmente para a indústria do salmão e seu ecossistema, tanto em terra como no mar. Essa linha de negócios passou a fazer parte da divisão de P&D que desenvolve e fornece soluções para clientes de todas as nossas empresas em toda a América Latina. Com a implantação de Sites de Células Rurais no Peru, acreditamos que a expansão dos Serviços de Telecomunicações gerará um efeito sinérgico nessas comunidades, agregando novas ferramentas para a melhoria e eficiência de sua produção. Para mais informações: www.grupoandesat.com e www.teconectamosperu.com.