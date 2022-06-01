在「國際聖母峰日」（5月29日），策展人Marcus Schaefer帶來的「藝術迷宮」展出藝術家Sacha Jafri的最新力作，成為聖母峰上史無前例的活動

尼泊爾加德滿都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在與聯合國教科文組織合作舉行的「藝術迷宮」(The Art Maze)全球巡展上，知名藝術家Sacha Jafri首次向外界展示其創作的50幅聯合國教科文組織世界遺產畫作，以慶祝聯合國教科文組織世界遺產名錄發表50週年和「未來50年」(The Next 50)活動。「未來50年」是聯合國教科文組織舉辦的活動，為期一年，旨在促進對世界遺產之未來的跨領域思考。

Jafri的人道主義工作為慈善事業籌款超過1.4億美元，並因此獲得聯合國的表揚。他為本次巡展帶來了新作——「薩加瑪塔國家公園 -聖母峰」。這是一幅氣勢宏偉的380cm x 160cm巨幅三聯畫作。Jafri希望利用這一專案使人類與世界文化遺產、遠古歷史以及自然美景重新連結，並藉此呼籲：為了創造美好的未來，人類迫切需要在平等、永續發展和氣候變遷等領域展開重要的對話並採取行動。

藝術家、慈善家Sacha Jafri表示：「我很榮幸與『藝術迷宮』和聯合國教科文組織合作，利用藝術的力量，從空中和地上與人類重新連結。」

有著卓越藝術遠見的策展人Marcus Schaefer表示：「我們能夠感受到與尼泊爾這個偉大國家的緊密連結，很高興能在雄偉的聖母峰上，與尼泊爾人民一起為Sacha的新畫作揭幕。」

聯合國教科文組織駐尼泊爾辦事處主任兼代表Michael Croft表示：「當我們聆聽山區社區的心聲，聽到他們對如何應對氣候變遷和永續旅遊的雙重挑戰的看法時，我們立即受到了激勵而且獲得更充足的資訊，讓我們能夠更有效地制定變革行動。」

透過與「藝術迷宮」和Sacha Jafri合作，聯合國教科文組織加強了其促進相容並蓄的跨領域對話的使命。這些對話涉及氣候變遷、遺產保護、永續旅遊，以及這些遺址在氣候變遷背景下面臨的挑戰。作為「未來50年」對話的一部分，教科文組織正在尼泊爾努力將山區社區的領袖們團結在一起。

BoredPuma主席Raza Beig表示：「非常高興能買到這幅不朽畫作。現在，我擁有在世印度大師Sacha Jafri的傑作，同時擁有世界上最雄偉的自然美景——聖母峰的藝術再現 」

為了紀念這一事業，Jafri正在為藝術愛好者製作簽名版畫作合集。這些愛好者支持他的人道主義事業，並渴望擁有他的相關畫作。可在以下網址欣賞這些作品：https://www.collection.theartmaze.com/

2022至2024年，「藝術迷宮」將跨越六大洲，在18個國家進行巡展。下一站將於2022年9月在巴黎聯合國教科文組織總部舉行，屆時將展出Jafri的全部50幅畫作，以紀念教科文組織成立50週年。

請關注「藝術迷宮」

網站：www.theartmaze.com

@sachajafri @the.artmaze

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*來源：AETOSWire

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