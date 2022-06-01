在“国际珠穆朗玛峰日”（5月29日），策展人Marcus Schaefer带来的“艺术迷宫”展出艺术家Sacha Jafri的最新力作，成为在珠穆朗玛峰上举办的史无前例的活动

尼泊尔加德满都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在与联合国教科文组织合作举行的“艺术迷宫”(The Art Maze)全球巡展上，知名艺术家Sacha Jafri首次向外界展示了其创作的50幅联合国教科文组织世界遗产画作，以庆祝联合国教科文组织世界遗产名录发表50周年和“未来50年”(The Next 50)活动。“未来50年”是联合国教科文组织开展的为期一年的活动，旨在促进对世界遗产之未来的跨学科思考。

Jafri通过人道主义工作为慈善事业筹款超过1.4亿美元，并因此获得了联合国的表彰。他为本次巡展带来了新作——“萨加玛塔国家公园 - 珠穆朗玛峰”。这是一幅气势宏伟的380cm x 160cm巨幅三联画作。Jafri希望通过这一项目将人类与世界文化遗产、远古历史以及自然美景重新联系起来，并借此呼吁：为创造美好的未来，人类迫切需要在平等、可持续发展和气候变化等领域开展重要的对话并采取行动。

艺术家、慈善家Sacha Jafri表示：“我很荣幸与‘艺术迷宫’和联合国教科文组织合作，利用艺术的力量从空中和地上与人类重新建立联系。”

有着卓越艺术远见的策展人Marcus Schaefer表示：“我们能够感受到与尼泊尔这个伟大国家的紧密联系，很高兴能在雄伟的珠穆朗玛峰上，与尼泊尔人民一起为Sacha的新画作揭幕。”

联合国教科文组织驻尼泊尔办事处主任兼代表Michael Croft表示：“当我们听到来自山区社区的声音，听到他们对如何应对气候变化和可持续旅游挑战的看法时，我们立即受到了激励。他们的意见加深了我们的理解，让我们能够更有效地制定变革行动。”

通过与“艺术迷宫”和Sacha Jafri合作，联合国教科文组织加强了其促进兼容并蓄的跨学科对话的使命。这些对话涉及气候变化、遗产保护、可持续旅游以及这些遗址在气候变化背景下面临的挑战。作为“未来50年”对话的一部分，教科文组织正在尼泊尔开展工作，努力将山区社区的领袖们团结在一起。

BoredPuma主席Raza Beig表示：“非常高兴能买到这幅不朽画作。现在，我拥有了一幅在世印度大师Sacha Jafri的杰作，同时拥有了世界上最雄伟的自然美景——珠穆朗玛峰的艺术再现。”

为了纪念这一事业，Jafri正在面向艺术爱好者制作一套签名版画作合集。这些爱好者支持他的人道主义事业，并渴望拥有他的相关画作。可从以下网址欣赏这些作品：https://www.collection.theartmaze.com/

2022至2024年，“艺术迷宫”将跨越六大洲，在18个国家进行巡展。下一站将于2022年9月在巴黎联合国教科文组织总部举行，届时将展出Jafri的全部50幅画作，以纪念教科文组织成立50周年。

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网站：www.theartmaze.com

@sachajafri @the.artmaze

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*来源：AETOSWire

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