No “Dia Internacional do Monte Everest” (29 de maio), “The Art Maze”, do curador Marcus Schaefer, revela mais recente obra prima do artista Sacha Jafri como o primeiro evento a ser realizado no Monte Everest

KATMANDU, Nepal--(BUSINESS WIRE)--A exposição mundial “The Art Maze”, em parceria com a UNESCO, é uma coleção inédita que apresenta 50 dos locais eleitos Patrimônios Mundiais da UNESCO, criada pelo celebrado artista Sacha Jafri, em comemoração ao 50o aniversário dos Patrimônios Mundiais da UNESCO e à Os Próximos 50, uma campanha da UNESCO ao longo do ano promovendo a reflexão interdisciplinar sobre o futuro do Patrimônio Mundial.

Jafri, que foi condecorado pela ONU por seu trabalho humanitário que arrecadou mais de US$ 140 milhões para causas filantrópicas, está revelando sua pintura “Parque Nacional de Sagarmatha – Monte Everest”, uma espetacular obra de 380 cm x 160 cm formada por três telas. Com seu projeto, Jafri busca reconectar a humanidade ao nosso patrimônio cultural, passado ancestral e à beleza que nos cerca em nosso mundo natural, como também dar destaque aos importantes debates e ações tão urgentes para o futuro do mundo, nas áreas de igualdade, sustentabilidade e mudança climática.

Sacha Jafri, artista e filantropo: “É uma grande honra para mim esta parceria com a ‘The Art Maze’ e a UNESCO usando o poder da arte para reconectar com a humanidade no espaço e na terra.”

Marcus Schaefer, visionário de arte e curador: “Com a forte conexão que sentimos com este país maravilhoso, estamos empolgados para revelar a mais recente pintura do Sacha com a pessoas do Nepal no majestoso Monte Everest.”

Michael Croft, chefe de gabinete e representante do Nepal na UNESCO: “Ao dar atenção às comunidades das regiões montanhosas e ouvir suas perspectivas sobre como lidar com os desafios das mudanças climáticas e do turismo sustentável, somos motivados, e melhor informados, sobre como melhor traçar nossas ações para a mudança.”

A parceria da UNESCO com a “The Art Maze” e Sacha Jafri reforça sua missão de promover diálogos inclusivos e interdisciplinares relacionados à mudança climática, conservação do patrimônio, turismo sustentável e os desafios que estes locais enfrentam no contexto das mudanças climáticas. A UNESCO está trabalhando no Nepal para reunir líderes comunitários das montanhas com parte dos diálogos “Os Próximos 50”.

Raza Beig, presidente da BoredPuma: “É uma alegria poder anunciar minha aquisição desta pintura monumental, pois agora possuo uma peça de um mestre indiano vivo, Sacha Jafri, e também a expressão artística da maior beleza natural do mundo: o Monte Everest.”

Para apoiar esta causa, Jafri está produzindo uma coleção impressa exclusiva para amantes da arte que desejam possuir uma peça da sua jornada humanitária. Ela pode ser encontrada aqui: https://www.collection.theartmaze.com/

A “The Art Maze” visitará 18 países em seis continentes do mundo entre 2022 e 2024, com a próxima parada em Paris, em setembro de 2022, na sede da UNESCO em comemoração ao 50o aniversário da organização e expondo todas as 50 obras de Jafri.

