KATMANDU, Nepal--(BUSINESS WIRE)--'The Art Maze' World Tour, in samenwerking met UNESCO, is een niet-gepresenteerde verzameling van 50 UNESCO-werelderfgoedlocaties, gemaakt door de beroemde kunstenaar Sacha Jafri, ter viering van het 50-jarig bestaan van UNESCO-werelderfgoed jubileum en The Next 50, een UNESCO-campagne die een jaar duurt om interdisciplinaire reflectie over de toekomst van het werelderfgoed te promoten.

Jafri, bekroond door de VN voor zijn humanitaire werk dat meer dan $ 140 miljoen heeft ingezameld voor liefdadigheidsdoelen, onthult zijn 'Sagarmatha National Park - Mount Everest'-schilderij, een spectaculair drieluik met drie canvassen van 380 x 160 cm. Met dit project wil Jafri de mensheid opnieuw verbinden met ons cultureel erfgoed, ons voorouderlijk verleden en de schoonheid die ons omringt in onze natuurlijke wereld, en een licht werpen op de belangrijke gesprekken en acties die zo hard nodig zijn voor de toekomst van onze wereld, in op het gebied van gelijkheid, duurzaamheid en klimaatverandering.

