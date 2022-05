Wrightbus va équiper 420 bus avec les systèmes de batteries ZEN SLIM de Forsee Power

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce la commande de 420 systèmes de batteries ZEN SLIM par Wrightbus, un des principaux constructeurs de bus zéro émission au Royaume-Uni.

Alors que Forsee Power a déjà équipé 1 200 bus électriques dans le monde, la croissance du marché s'accélère et l'expert des batteries consolide sa position de leader européen auprès de Wrightbus et d'autres constructeurs de bus mais aussi sur les marchés du tout-terrain, des véhicules légers et du ferroviaire.

Un partenariat depuis 2013 entre deux pionniers européens de l’électromobilité durable

Forsee Power et Wrightbus sont partenaires depuis 2013 ; ils avaient alors lancé ensemble la première ligne de recharge d'opportunité en Europe. Depuis lors, Wrightbus travaille avec Forsee Power et intègre une large gamme de technologies dans ses bus de recharge de nuit et de recharge d'opportunité, mais aussi des bus à hydrogène qui nécessitent des systèmes de batterie associés à la pile à combustible.

Fondée en 1946, Wrightbus a développé une gamme complète d'autobus électriques standard et à impériale. Présent dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni et d'Irlande, le constructeur de bus nord-irlandais a annoncé un plan de 3 000 bus zéro émission d'ici 2024 pour les déployer au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste de l'Europe et à l'international.

« L'histoire de l'électrification des bus s'accélère. Nous avons commencé avec quelques unités par projet, puis des dizaines, maintenant des centaines, et bientôt des milliers. La flotte de véhicules équipés de nos batteries devrait plus que doubler dans les 12 à 18 prochains mois. Nous travaillons en partenariat avec Wrightbus depuis le début de cette aventure, et ce lien étroit a permis de comprendre en profondeur les besoins du marché et de développer la meilleure offre, en améliorant constamment nos technologies » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, VP Business Development de Forsee Power.

Les systèmes de batteries haute énergie ZEN SLIM emmènent plus loin les bus à impériale de Wrightbus

Wrightbus a été le premier constructeur à intégrer ZEN SLIM, les systèmes de batteries modulaires les plus plats au monde lancés par Forsee Power début 2021. Ces premières commandes de 420 systèmes de batteries ZEN SLIM pour 2022 incluent 3 versions des batteries extra-plates - ZEN 11, ZEN 16 et ZEN 21 kWh – qui représentent près de 200 MWh de systèmes de batteries produits.

Un défi majeur pour les autobus à deux étages est d'intégrer suffisamment d'énergie pour assurer des opérations toute la journée. En effet, la structure de ces bus ne permet pas d'utiliser l'espace de toiture pour placer les batteries et celles-ci ne doivent pas réduire les capacités dédiées aux passagers.

Les batteries ZEN SLIM – dont le format extra plat permet une intégration aisée dans le châssis des véhicules avec une répartition optimale du poids – fournissent de 333 kWh à 454 kWh aux bus à impériale Wrightbus et de 333 kWh à 550 kWh aux bus à un étage, assurant une grande autonomie avec recharge de nuit pour ces bus électriques qui circuleront dans de nombreuses villes du Royaume-Uni et à l'étranger. Les bus peuvent se recharger aussi vite que 2,5 heures et parcourir 200 miles (320 km) en une seule charge

« Notre nouvelle chaine de traction pour bus à deux étages équipés de batteries FORSEE ZEN SLIM bénéficie de la capacité de batterie la plus élevée pour un bus britannique de ce type et est également extrêmement économe en énergie. Les évaluations officielles effectuées à l'UTAC à l'aide du test ZEMO1 - accrédité Ultra Low Emission Bus (ULEB) ont montré que le StreetDeck Electroliner a atteint un résultat de 0,69 kWh/km. C'est environ la moitié de l'énergie consommée par son plus proche rival 100% batteries à deux étages au Royaume-Uni et nettement mieux que tous les autres résultats de bus à un étage 100% batteries publiés sur le site Web de ZEMO, ce qui en fait le plus efficace de son genre au monde. » souligne le Dr Robert Best, directeur de l'ingénierie chez Wrightbus.

En plus de ZEN SLIM, Forsee Power fournit à Wrightbus des systèmes de batteries haute puissance PULSE pour sa gamme hydrogène. En effet, l’hydrogène est à la pointe de l'offre Wrightbus, et ensemble les deux acteurs industriels dominent le marché européen des bus à pile à combustible.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 200 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power a réalisé un chiffre d’affaires de 72,4 M€ en 2021 et compte plus de 600 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

1 ZEMO Partnership est un organisme à but non lucratif fondé par le gouvernement britannique et ses membres pour accélérer la mobilité à émission zéro au Royaume-Uni.