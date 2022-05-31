Todd Boehly和Clearlake Capital領銜的財團完成對切爾西足球俱樂部的收購

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由Eldridge董事長兼執行長Todd Boehly和Clearlake Capital Group, L.P.（包括其附屬公司，統稱“Clearlake”）領銜的財團今天宣佈，切爾西足球俱樂部（“Chelsea FC”或「俱樂部」）的所有權轉讓交易已經完成。該財團成員還包括Wyss基金會創辦人Hansjörg Wyss，以及Guggenheim Capital共同創辦人兼執行長Mark Walter。Walter和Boehly也是洛杉磯道奇隊、洛杉磯湖人隊和洛杉磯火花隊的擁有人。該交易已獲得英國政府、英超聯賽和其他主管部門的全部必要批准。

根據協定條款，Boehly和Clearlake將共享俱樂部的聯合控制權和平等治理權。Boehly將出任控股公司的董事長。

Boehly和Clearlake承諾將投資於能夠擴大和提升切爾西俱樂部競爭力的關鍵領域，包括重建斯坦福橋球場，以及對青訓營、切爾西女子隊和Kingsmeadow體育場的進一步投資。俱樂部所有者還將繼續推進切爾西基金會的重要工作。

Boehly表示：「我們很榮幸成為切爾西足球俱樂部的新託管人。今後，每場比賽的每一分鐘，我們都將全力投入。作為俱樂部所有者，我們的願景很明確：讓球迷感到驕傲。除了致力於發展青年隊和網羅優秀的人才外，我們的行動計畫還包括對俱樂部的長期投資，以及延續切爾西輝煌的成功歷史。我個人非常感謝英國政府和英超聯賽的部長和官員們，感謝他們為完成這一目標所做的一切。」

Clearlake共同創辦人兼管理合夥人Behdad Eghbali和José E. Feliciano表示：「我們很高興能投入資源，繼續保持切爾西在英格蘭乃至全球足球界的領先地位，使俱樂部成為足球人才發展的引擎。我們還要感謝主管部門在整個過程中所做的一切。作為運動和媒體投資領域的先驅，我們很高興能與Todd及財團的其他成員合作，將俱樂部切實打造為全球平臺。我們將同心協力，擴大俱樂部在基礎設施、科技和運動科學方面的投資，繼續支持具有輝煌歷史的切爾西足球隊和商業團隊。我們全部工作的目標，都是為了充分利用俱樂部的成長，協助球隊在球場上更加成功。」

英國政府數位、文化、媒體和體育部、英國財政部及英超聯賽對這一歷史性的複雜交易進行了審查，新的所有權集團在此對他們的奉獻精神和專業精神表達敬意。

德意志銀行、高盛、Moelis & Company LLC和Robey Warshaw LLP擔任新所有權集團的財務顧問。Latham & Watkins LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Sidley Austin LLP擔任法律顧問。

Raine Group擔任Fordstam Limited和切爾西足球俱樂部的獨家財務顧問。Northridge Law LLP、Simmons & Simmons LP和Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP擔任法律顧問。

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