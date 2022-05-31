Todd Boehly和Clearlake Capital領銜的財團完成對切爾西足球俱樂部的收購

新的聯合控制所有者將致力於俱樂部的成長並鞏固其無與倫比的輝煌足球傳統

倫敦--()--(美國商業資訊)--由Eldridge董事長兼執行長Todd Boehly和Clearlake Capital Group, L.P.（包括其附屬公司，統稱“Clearlake”）領銜的財團今天宣佈，切爾西足球俱樂部（“Chelsea FC”或「俱樂部」）的所有權轉讓交易已經完成。該財團成員還包括Wyss基金會創辦人Hansjörg Wyss，以及Guggenheim Capital共同創辦人兼執行長Mark Walter。Walter和Boehly也是洛杉磯道奇隊、洛杉磯湖人隊和洛杉磯火花隊的擁有人。該交易已獲得英國政府、英超聯賽和其他主管部門的全部必要批准。

根據協定條款，Boehly和Clearlake將共享俱樂部的聯合控制權和平等治理權。Boehly將出任控股公司的董事長。

Boehly和Clearlake承諾將投資於能夠擴大和提升切爾西俱樂部競爭力的關鍵領域，包括重建斯坦福橋球場，以及對青訓營、切爾西女子隊和Kingsmeadow體育場的進一步投資。俱樂部所有者還將繼續推進切爾西基金會的重要工作。

Boehly表示：「我們很榮幸成為切爾西足球俱樂部的新託管人。今後，每場比賽的每一分鐘，我們都將全力投入。作為俱樂部所有者，我們的願景很明確：讓球迷感到驕傲。除了致力於發展青年隊和網羅優秀的人才外，我們的行動計畫還包括對俱樂部的長期投資，以及延續切爾西輝煌的成功歷史。我個人非常感謝英國政府和英超聯賽的部長和官員們，感謝他們為完成這一目標所做的一切。」

Clearlake共同創辦人兼管理合夥人Behdad Eghbali和José E. Feliciano表示：「我們很高興能投入資源，繼續保持切爾西在英格蘭乃至全球足球界的領先地位，使俱樂部成為足球人才發展的引擎。我們還要感謝主管部門在整個過程中所做的一切。作為運動和媒體投資領域的先驅，我們很高興能與Todd及財團的其他成員合作，將俱樂部切實打造為全球平臺。我們將同心協力，擴大俱樂部在基礎設施、科技和運動科學方面的投資，繼續支持具有輝煌歷史的切爾西足球隊和商業團隊。我們全部工作的目標，都是為了充分利用俱樂部的成長，協助球隊在球場上更加成功。」

英國政府數位、文化、媒體和體育部、英國財政部及英超聯賽對這一歷史性的複雜交易進行了審查，新的所有權集團在此對他們的奉獻精神和專業精神表達敬意。

德意志銀行、高盛、Moelis & Company LLC和Robey Warshaw LLP擔任新所有權集團的財務顧問。Latham & Watkins LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Sidley Austin LLP擔任法律顧問。

Raine Group擔任Fordstam Limited和切爾西足球俱樂部的獨家財務顧問。Northridge Law LLP、Simmons & Simmons LP和Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP擔任法律顧問。

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