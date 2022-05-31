Todd Boehly和Clearlake Capital牵头的财团完成对切尔西足球俱乐部的收购

新的联合控制所有者将致力于俱乐部的发展并巩固其无与伦比的辉煌足球传统

伦敦--()--(美国商业资讯)--由Eldridge董事长兼首席执行官Todd Boehly和Clearlake Capital Group, L.P.（包括其附属公司，统称“Clearlake”）牵头的财团今天宣布，切尔西足球俱乐部（“Chelsea FC”或“俱乐部”）的所有权转让交易已经完成。该财团成员还包括Wyss基金会创始人Hansjörg Wyss，以及Guggenheim Capital联合创始人兼首席执行官Mark Walter。Walter和Boehly也是洛杉矶道奇队、洛杉矶湖人队和洛杉矶火花队的拥有人。该交易已获得英国政府、英超联赛和其他主管部门的全部必要批准。

根据协议条款，Boehly和Clearlake将共享俱乐部的联合控制权和平等治理权。Boehly将出任控股公司的董事长。

Boehly和Clearlake承诺将投资于能够扩大和增强切尔西俱乐部竞争力的关键领域，包括重建斯坦福桥球场，以及对青训营、切尔西女队和Kingsmeadow体育场的进一步投资。俱乐部所有者还将继续推进切尔西基金会的重要工作。

Boehly表示：“我们很荣幸成为切尔西足球俱乐部的新托管人。今后，每场比赛的每一分钟，我们都将全情投入。作为俱乐部所有者，我们的愿景很明确：让球迷感到自豪。除了致力于发展青年队和网罗优秀的人才外，我们的行动计划还包括对俱乐部的长期投资，以及延续切尔西辉煌的成功历史。我个人非常感谢英国政府和英超联赛的部长和官员们，感谢他们为实现这一目标所做的全部工作。”

Clearlake联合创始人兼管理合伙人Behdad Eghbali和José E. Feliciano表示：“我们很高兴能投入资源，继续保持切尔西在英格兰乃至全球足球界的领先地位，使俱乐部成为足球人才发展的引擎。我们还要感谢主管部门在整个过程中所做的全部工作。作为体育和媒体投资领域的先驱，我们很高兴能与Todd及财团的其他成员合作，将俱乐部切实打造成为一个全球平台。我们将同心协力，扩大俱乐部在基础设施、技术和体育科学方面的投资，继续支持有着辉煌历史的切尔西足球队和商业团队。我们全部工作的目标，都是为了充分利用俱乐部的发展，助力球队在球场上取得更大的成功。”

英国政府数字、文化、媒体和体育部、英国财政部及英超联赛对这一历史性的复杂交易进行了审查，新的所有权集团在此对他们的奉献精神和专业精神表达敬意。

德意志银行、高盛、Moelis & Company LLC和Robey Warshaw LLP担任新所有权集团的财务顾问。Latham & Watkins LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Sidley Austin LLP担任法律顾问。

Raine Group担任Fordstam Limited和切尔西足球俱乐部的独家财务顾问。Northridge Law LLP、Simmons & Simmons LP和Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP担任法律顾问。

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