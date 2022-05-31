Todd Boehly和Clearlake Capital牵头的财团完成对切尔西足球俱乐部的收购

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由Eldridge董事长兼首席执行官Todd Boehly和Clearlake Capital Group, L.P.（包括其附属公司，统称“Clearlake”）牵头的财团今天宣布，切尔西足球俱乐部（“Chelsea FC”或“俱乐部”）的所有权转让交易已经完成。该财团成员还包括Wyss基金会创始人Hansjörg Wyss，以及Guggenheim Capital联合创始人兼首席执行官Mark Walter。Walter和Boehly也是洛杉矶道奇队、洛杉矶湖人队和洛杉矶火花队的拥有人。该交易已获得英国政府、英超联赛和其他主管部门的全部必要批准。

根据协议条款，Boehly和Clearlake将共享俱乐部的联合控制权和平等治理权。Boehly将出任控股公司的董事长。

Boehly和Clearlake承诺将投资于能够扩大和增强切尔西俱乐部竞争力的关键领域，包括重建斯坦福桥球场，以及对青训营、切尔西女队和Kingsmeadow体育场的进一步投资。俱乐部所有者还将继续推进切尔西基金会的重要工作。

Boehly表示：“我们很荣幸成为切尔西足球俱乐部的新托管人。今后，每场比赛的每一分钟，我们都将全情投入。作为俱乐部所有者，我们的愿景很明确：让球迷感到自豪。除了致力于发展青年队和网罗优秀的人才外，我们的行动计划还包括对俱乐部的长期投资，以及延续切尔西辉煌的成功历史。我个人非常感谢英国政府和英超联赛的部长和官员们，感谢他们为实现这一目标所做的全部工作。”

Clearlake联合创始人兼管理合伙人Behdad Eghbali和José E. Feliciano表示：“我们很高兴能投入资源，继续保持切尔西在英格兰乃至全球足球界的领先地位，使俱乐部成为足球人才发展的引擎。我们还要感谢主管部门在整个过程中所做的全部工作。作为体育和媒体投资领域的先驱，我们很高兴能与Todd及财团的其他成员合作，将俱乐部切实打造成为一个全球平台。我们将同心协力，扩大俱乐部在基础设施、技术和体育科学方面的投资，继续支持有着辉煌历史的切尔西足球队和商业团队。我们全部工作的目标，都是为了充分利用俱乐部的发展，助力球队在球场上取得更大的成功。”

英国政府数字、文化、媒体和体育部、英国财政部及英超联赛对这一历史性的复杂交易进行了审查，新的所有权集团在此对他们的奉献精神和专业精神表达敬意。

德意志银行、高盛、Moelis & Company LLC和Robey Warshaw LLP担任新所有权集团的财务顾问。Latham & Watkins LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Sidley Austin LLP担任法律顾问。

Raine Group担任Fordstam Limited和切尔西足球俱乐部的独家财务顾问。Northridge Law LLP、Simmons & Simmons LP和Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP担任法律顾问。

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