Consórcio Liderado por Todd Boehly e Clearlake Capital Conclui Aquisição do Chelsea Football Club

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--O consórcio liderado por Todd Boehly, presidente e diretor executivo da Eldridge, e Clearlake Capital Group, L.P. (junto com suas afiliadas, "Clearlake"), anunciou hoje a conclusão da transferência de propriedade do Chelsea Football Club ("Chelsea FC" ou "o Clube"). O consórcio também inclui Hansjörg Wyss, fundador da Wyss Foundation, e Mark Walter, cofundador e diretor executivo da Guggenheim Capital. Walter e Boehly são proprietários do Los Angeles Dodgers, do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Sparks. A transação recebeu todas as aprovações necessárias do Governo do Reino Unido, da Premier League e de outras autoridades.

Sob os termos do contrato, Boehly e Clearlake irão compartilhar o controle conjunto e a governança igualitária do Clube. Boehly irá atuar como presidente da holding.

Boehly e Clearlake estão comprometidos em investir em áreas-chave que irão ampliar e aumentar a competitividade do Chelsea, incluindo a remodelação da Stamford Bridge, mais investimentos na Academia, na Seleção Feminina e no estádio Kingsmeadow. Os proprietários também darão continuidade ao importante trabalho da Chelsea Foundation.

"Estamos honrados em nos tornar os novos guardiões do Chelsea Football Club", disse Boehly. "Estamos todos 100% em cada minuto de cada partida. Nossa visão como proprietários é clara: queremos deixar os fãs orgulhosos. Junto com nosso compromisso de desenvolver o elenco juvenil e adquirir os melhores talentos, nosso plano de ação é investir no Clube a longo prazo e aproveitar a notável história de sucesso do Chelsea. Pessoalmente, quero agradecer aos ministros e funcionários do governo britânico e da Premier League por todo o trabalho que fizeram para que isto ocorresse."

Behdad Eghbali e José E. Feliciano, cofundadores e sócios-diretores da Clearlake, disseram: "Estamos animados em comprometer os recursos para continuar o papel de liderança do Chelsea no futebol inglês e mundial e como um mecanismo para o desenvolvimento de talentos do futebol. Também queremos agradecer às autoridades por todo o seu trabalho ao longo do processo. Como pioneiros no investimento em esportes e mídia, estamos empolgados em fazer parceria com Todd e o restante do consórcio para o crescimento significativo do Clube como uma plataforma internacional. Juntos, iremos expandir o investimento do Clube em infraestrutura, tecnologia e ciência esportiva para dar suporte às incríveis equipes comerciais e de futebol do Chelsea, tudo com a meta de aproveitar este crescimento para impulsionar ainda mais o sucesso em campo."

O novo grupo de proprietários deseja reconhecer a dedicação e o profissionalismo do Departamento Digital, Cultura, Mídia e Esporte, Tesouro de Sua Majestade e da Premier League na condução de suas análises desta transação histórica e complexa.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moelis & Company LLC e Robey Warshaw LLP atuaram como consultorias financeiras para o novo grupo de proprietários. Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Sidley Austin LLP atuaram como consultorias jurídicas.

O Raine Group atuou como consultoria financeira exclusiva da Fordstam Limited e do Chelsea FC. Northridge Law LLP, Simmons & Simmons LP e Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP atuaram como consultorias jurídicas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.