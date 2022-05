TheraVet signe un accord de distribution avec Nuzoa, une société espagnole leader dans la distribution de produits et services vétérinaires

GOSSELIES, Wallonie, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TheraVet (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET) (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui la signature d'un accord de distribution exclusive avec Nuzoa, une société espagnole leader dans la distribution de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET® en Espagne, l’un des 5 plus grands marchés européens pour les animaux de compagnie (avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie), avec environ 6,7 millions de chiens et 3,7 millions de chats1. Ce partenariat permet à la Société de lancer ses produits en Espagne avec environ 6 mois d'avance sur le calendrier prévu.

Selon les termes de l'accord, Nuzoa s'appuiera sur sa propre force de frappe commerciale et marketing dans le domaine vétérinaire pour promouvoir et distribuer les produits BIOCERA-VET® en Espagne. Nuzoa a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 135 millions d'euros en 2021 et compte 260 employés.

Enrico Bastianelli, Président Directeur de TheraVet, commente : « Nous sommes très heureux de nous associer à Nuzoa pour la distribution de notre gamme BIOCERA-VET® en Espagne. Ce partenariat nous permettra d'être au plus près des vétérinaires grâce à la force de frappe de Nuzoa, et de répondre aux besoins de la profession en proposant notre portefeuille complet de produits BIOCERA-VET®. »

Cet accord de distribution inclut les produits récemment ajoutés au portefeuille de substituts osseux de TheraVet : BIOCERA-VET® Bone Surgery RTU (2 références), BIOCERA-VET® SmartGraft (4 références), BIOCERA-VET® Granules (3 références)et BIOCERA-VET® Ostéosarcoma RTU (2 références). Cette gamme est parfaitement positionnée pour répondre aux besoins des vétérinaires en termes de facilité d'utilisation, de conformité aux normes en vigueur et de résultats.

A propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

À propos de Nuzoa

Nuzoa a été créé initialement par le regroupement de distributeurs, ELASA, LLANERA, MAIPE, GOIKO, NORVET, rejoints ensuite par FARMA VET BALEAR, SERGAVE, NAYECO, LABOPAT et DOGERTY. Cette nouvelle société combine plus de 30 années d'expérience et l’expertise nécessaire pour transformer la santé animale. Le nom NUZOA est né comme le reflet de notre vision, " Nu " véhicule le concept de nouveauté et d'innovation et " Zoa " fait référence à notre expérience et notre spécialisation dans le monde animal. En 2020, Nuzoa employait 120 personnes et réalisait un chiffre d'affaires de 75 M€ (55% élevage et 45% animaux de compagnie). En 2021, Nuzoa affiche une croissance significative avec 260 employés et un chiffre d'affaires d'environ 135 M€.

Pour plus d'informations, visitez le site web de Nuzoa.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :

BIOCERA-VET ® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant BIOCERA-VET ® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur BIOCERA-VET ® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de BIOCERA-VET.

