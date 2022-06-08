Ithra Dubai宣佈，One Za’abeel專案令人夢寐以求的One&Only 私人住宅和“The Residences”公寓現已開售

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的房地產開發商和資產管理商、杜拜投資公司旗下全資子公司Ithra Dubai宣佈，位於杜拜標誌性地段的One Za’abeel開發案中的One&Only Private Homes私人住宅和The Residences公寓已在萬眾期待中正式開售。

One Za’abeel是屢獲殊榮的混合用途綜合性開發案，座落於杜拜的中心商業區，註定將成為阿拉伯聯合大公國最具辨識度的地標建築之一。該建築擁有世界最長的懸臂式建築工程奇蹟，必將創造金氏世界紀錄(GUINNESS WORLD RECORD™)。

名為“The Link”的懸臂式建築垂直懸掛在兩座塔樓之間，距離地面100公尺，重達1.3萬噸，內部將設置多種互動式體驗空間，包括迷人的娛樂場所、名廚餐廳、無邊游泳池、可盡覽杜拜360度全景的觀景台以及沉浸式體驗玻璃地板。

One Za’abeel目前推出94戶One&Only Private Homes私人住宅銷售，這些豪宅由超奢華度假酒店品牌One&Only管理，是全世界首批垂直都市度假住宅，提供頂尖城市生活享受。在全世界許多最受青睞的度假目的地，都有One&Only Private Homes的身影，為上流社會人士提供遠離塵世喧囂的私密住宅體驗，位於One Za’abeel的精品豪宅自然也不例外。One&Only Private Homes反映了One&Only所欣賞的建築、設計和生活風尚元素，為人們提供無與倫比的機會以感受該豪華度假酒店品牌的世界級度假住宅，更有一系列專屬設施福利。

One Za’abeel的The Residences公寓開發案包含264戶公寓，坐擁戰略位置和奢華設施。在售公寓包括有一臥室、兩臥室、三臥室和四臥室的單層和雙層公寓，以及五臥室的頂層公寓。

這座混合用途建築傑作內可供出租的空間包括總面積達2.6萬平方公尺的豪華辦公空間和占地1.2萬平方公尺的三層樓零售空間、餐飲區以及休閒體驗空間。

One Za’abeel開發案位於杜拜著名的謝赫紮耶德路和商業區的交匯處，正處城市中心戰略位置，是杜拜國際金融區的門戶，緊鄰杜拜世貿中心、哈利法塔和杜拜國際機場。

Ithra Dubai董事兼執行長Issam Galadari表示：「One Za’abeel擁有迷人的建築設計、黃金中心地段位置以及獨特的功能性空間組合，是人們在杜拜最令人嚮往的地帶之一生活、工作和度過閒暇時光的不二場所，也是真正反映杜拜雄心壯志的地標性建築。」

為了與阿聯到2050年達成淨零排放的氣候目標保持一致，該開發案的設計和功能系統均遵循LEED金級認證要求，以達到永續建築的最高標準。

關於Ithra Dubai

Ithra Dubai LLC是杜拜投資公司(ICD)的全資子公司，在杜拜和主要國際市場開發並管理開創性的房地產專案組合。其專案旨在擁抱多樣性、塑造幸福社區並促進當地繁榮發展。Ithra Dubai的目標是以宏偉規模開發集世界級零售、商業、住宅和休閒概念於一體的混合用途地產。

www.onezaabeel.com

*來源：AETOSWire

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