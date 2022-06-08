Ithra Dubai宣布，One Za’abeel项目令人梦寐以求的One&Only 私人住宅和“The Residences”公寓现已开售

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的房地产开发商和资产管理商、迪拜投资公司旗下全资子公司Ithra Dubai宣布，位于迪拜标志性地段的One Za’abeel开发项目的One&Only Private Homes私人住宅和The Residences公寓已在万众期待中正式开售。

One Za’abeel是一个屡获殊荣的混合用途综合性开发项目，坐落于迪拜的中心商业区，注定将成为阿联酋最具辨识度的地标建筑之一。作为拥有世界最长悬臂式建筑的工程奇迹，该建筑必将创造吉尼斯世界纪录(GUINNESS WORLD RECORD™)。

名为“The Link”的悬臂式建筑垂直悬挂在两座塔楼之间，距离地面100米，重达1.3万吨。该连廊将设置多种交互式体验空间，包括异彩纷呈的娱乐场所、名厨餐厅、无边泳池、可尽览杜拜360度全景观景台以及沉浸式体验玻璃地板。

One Za’abeel目前有94席One&Only Private Homes私人住宅在售，这些豪宅由超奢华度假酒店品牌One&Only管理，是世界首批垂直都市度假住宅，提供顶尖城市生活享受。在世界许多最受追捧的度假目的地，都有One&Only Private Homes的身影，为高端人士提供远离尘世喧嚣的私密住宅体验，位于One Za’abeel的精品豪宅自然也不例外。One&Only Private Homes反映了One&Only所欣赏的建筑、设计和生活方式元素，为人们感受该豪华度假酒店品牌的世界级度假住宅提供了无与伦比的渠道，更有一系列专属设施福利。

One Za’abeel的The Residences公寓项目包含264套公寓，坐拥战略位置和奢华设施。在售公寓包括有一卧室、两卧室、三卧室和四卧室的平层和复式公寓，以及一套五卧室的顶层公寓。

这座混合用途建筑杰作内可供出租的空间包括总面积达2.6万平方米的豪华办公空间和裙楼部分占地1.2万平方米的三层零售空间、餐饮区以及休闲体验空间。

One Za’abeel开发项目位于迪拜著名的谢赫扎耶德路和商业区的交汇处，正处城市中心战略位置，是迪拜国际金融区的门户，紧邻迪拜世贸中心、哈利法塔和迪拜国际机场。

Ithra Dubai董事兼首席执行官Issam Galadari表示：“One Za’abeel拥有迷人的建筑设计、黄金中心地段位置以及独特的功能性空间组合，是人们在迪拜最令人向往的地带之一生活、工作和度过闲暇时光的不二场所，也是真正体现迪拜雄心壮志的地标性建筑。”

为与阿联酋到2050年实现净零排放的气候目标保持一致，该开发项目的设计和功能系统均遵循LEED金级认证要求，以达到可持续建筑的最高标准。

关于Ithra Dubai

Ithra Dubai LLC是迪拜投资公司(ICD)的全资子公司，在迪拜和主要国际市场开发并管理开创性的房地产项目组合。其项目旨在拥抱多样性、打造幸福社区并促进当地繁荣发展。Ithra Dubai的目标是以宏伟规模开发集世界级零售、商业、住宅和休闲理念于一体的混合用途地产。

www.onezaabeel.com

*来源：AETOSWire

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