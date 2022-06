As cobiçadas casas particulares One&Only de One Za'abeel e “The Residences” já estão disponíveis para venda, anuncia Ithra Dubai

One Za'abeel - Own your luxury home in the heart of Dubai (video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Ithra Dubai, incorporadora imobiliária líder e gestora de ativos, de propriedade integral da Investment Corporation of Dubai, anunciou a venda altamente antecipada das One&Only Private Homes e The Residences de One Za'abeel no endereço mais emblemático de Dubai.

One Za'abeel, o multipremiado empreendimento de uso misto, está destinado a se tornar um dos ícones arquitetônicos mais reconhecidos dos Emirados Árabes Unidos, localizado bem no centro de negócios de Dubai. Uma maravilha da engenharia com o edifício suspenso mais longo do mundo, deve ser premiado com o GUINNESS WORLD RECORD™.

Suspenso perpendicularmente nas duas torres a uma altura de cerca de 100 metros e pesando 13.000 toneladas, o The Link abrigará várias experiências envolventes e incluirá espaços de entretenimento cativantes, jantares com chefs famosos, uma piscina infinita, um deck de observação com vistas ininterruptas em 360 graus de Dubai e uma experiência imersiva com piso de vidro.

One Za'abeel Tower oferece 94 One&Only Private Homes à venda, o auge da vida urbana no primeiro resort urbano vertical do mundo gerenciado pela marca de ultraluxo One&Only. Localizado em alguns dos destinos mais procurados do mundo, o One&Only Private Homes oferece santuários residenciais privados de luxo, e o One Za'abeel não será uma exceção. Refletindo os elementos de arquitetura, design e estilo de vida pelos quais o One&Only é celebrado, o One&Only Private Homes oferece acesso inigualável aos resorts de classe mundial da coleção de luxo, além de uma série de benefícios exclusivos.

O One Za'abeel's The Residences abriga 264 apartamentos com localização estratégica e instalações luxuosas. As residências à venda incluem apartamentos simples e duplex de um, dois, três ou quatro quartos e uma cobertura de cinco quartos.

Disponível para locação nesta obra-prima de uso misto está um espaço de escritório de luxo cobrindo uma área de 26.000 metros quadrados e três andares de espaço de varejo, restauração e experiências de lazer no Podium, cobrindo uma área de 12.000 metros quadrados.

Estrategicamente localizado no coração da cidade, no cruzamento da famosa Sheikh Zayed Road de Dubai e seu distrito comercial, One Za'abeel é a porta de entrada para o Distrito Financeiro Internacional de Dubai, perto do Dubai World Trade Centre, Burj Khalifa e Aeroporto Internacional de Dubai.

“Com sua arquitetura fascinante, localização central e uma combinação excepcional de ofertas, o One Za'abeel é um lugar excepcional para viver, trabalhar e passar o tempo de lazer em um dos endereços mais desejáveis ​​de Dubai, um verdadeiro reflexo do espírito ambicioso de Dubai”, disse Issam Galadari, diretor e CEO da Ithra Dubai.

Em linha com a meta de zero líquido dos Emirados Árabes Unidos para 2050, o desenvolvimento visa atingir os mais altos padrões de sustentabilidade, pois implementa os requisitos de certificação Gold LEED em seu design e funcionalidade.

Sobre a Itra Dubai

A Ithra Dubai LLC, de propriedade integral da Investment Corporation of Dubai (ICD), desenvolve e administra um portfólio de projetos imobiliários pioneiros em Dubai e nos principais mercados internacionais. Seus projetos são projetados para abraçar a diversidade, moldar comunidades felizes e trazer prosperidade para muitos. A Ithra Dubai visa oferecer empreendimentos de uso misto em uma escala ambiciosa, que incorpora conceitos de varejo, comercial, residencial e de lazer de classe mundial.

www.onezaabeel.com

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.