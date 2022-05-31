Medisca與SUANFARMA簽署分銷授權合約，推動Thyroid的全球普及

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年3月16日，全球製藥原料和設備供應商Medisca與歐洲製藥原料生產及分銷商SUANFARMA達成獨家協定，利用與製藥商四川迪比奧製藥有限公司(Deebio)的獨家合作關係，在全球供應和分銷Thyroid Powder, USP。

Medisca全球策略與創新資深副總裁Panagiota Danopoulos表示：「2021年6月與迪比奧建立合作關係是藥品調製業的重大里程碑，使我們能夠確保對美國市場穩定供應高品質的Thyroid Powder。」

Danopoulos繼續表示：「Thyroid Powder上市後，我們立即意識到對該藥物的需求超出了我們平常配送至調劑藥房的分銷通路。我們有能力擴大供應量，使全球各種市場、通路和病患都能獲得這種關鍵成分。我們現在將透過與SUANFARMA的合作來滿足這一需求。」

SUANFARMA是Medisca現有的合作夥伴和原料供應商。兩家公司均致力於提供世界級的品質、服務和價格，這項協議將進一步加強彼此穩固的共生關係。

SUANFARMA北美銷售主管Gustavo Adolfo Porras表示：「Medisca和迪比奧之間建立的高品質標準、透明度和承諾，使我們有信心選擇Medisca作為Thyroid Powder, USP的主要供應商。我們期待繼續擴大與Medisca的牢固關係。」

Medisca的使命很單純——發展符合其品質、一致性和可負擔性標準的策略性合作夥伴關係，以推動優質產品的全球普及。

Medisca仍然是為調劑藥房提供Thyroid Powder, USP的主要供應商。可點選此處線上購買該產品。

SUANFARMA現在將簡化Medisca向其他通路和市場供應Thyroid Powder, USP的分銷流程。

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