Medisca与SUANFARMA签署分销许可协议，推动Thyroid的全球普及

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年3月16日，全球制药原料和设备供应商Medisca与欧洲制药原料生产及分销商SUANFARMA达成独家协议，利用与制药商四川迪比奥制药有限公司(Deebio)的独家合作关系，在全球供应和分销Thyroid Powder, USP。

Medisca全球战略与创新高级副总裁Panagiota Danopoulos表示：“2021年6月与迪比奥建立合作关系是药物调配行业的一个重大里程碑，使我们能够确保和维持面向美国市场的高质量Thyroid Powder供应。”

Danopoulos继续表示：“Thyroid Powder上市后，我们立即意识到对该药物的需求超出了我们面向药房的常规分销渠道。我们有能力扩大供应量，使全球各种市场、渠道和患者都能获得这种关键成分。我们现在将通过与SUANFARMA的合作来满足这一需求。”

SUANFARMA是Medisca现有的合作伙伴和原料供应商。两家公司均致力于提供世界级的质量、服务和价格，这项协议将进一步加强彼此稳固的共生关系。

SUANFARMA北美销售主管Gustavo Adolfo Porras表示：“Medisca和迪比奥之间建立的高质量标准、透明度和承诺，使我们有信心选择Medisca作为Thyroid Powder, USP的主要供应商。我们期待着继续扩大与Medisca的牢固关系。”

Medisca的公司使命很简单——通过发展符合其质量、一致性和可负担性标准的战略伙伴关系来推动优质产品的全球普及。

Medisca仍然是为药房提供Thyroid Powder, USP的主要供应商。可点击此处在线购买该产品。

SUANFARMA现在将简化Medisca向其他渠道和市场供应Thyroid Powder, USP的分销流程。

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关于 SUANFARMA

SUANFARMA成立于1993年，是一家B2B生命科学合作伙伴，专门从事制药、兽医和营养品行业的原料开发、生产和商业化。我们的设施符合制药业现行最高标准法规。SUANFARMA依托稳固的商业网络，在世界各地战略性地设有12个当地办事处，为70多个国家的超过3,000家活跃客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.suanfarma.com。

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