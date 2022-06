Medisca favorise l'accès mondial à la poudre thyroïde grâce à un permis de distribution avec SUANFARMA

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Le 16 mars 2022, Medisca, un fournisseur mondial d'ingrédients et d'équipements pharmaceutiques, a conclu un accord exclusif avec SUANFARMA, un fabricant et distributeur d'ingrédients pharmaceutiques basé en Europe, assurant la fourniture et la distribution mondiale de Thyroid Powder, USP (sigle pour Pharmacopée américaine), en s'appuyant sur son partenariat exclusif avec le fabricant pharmaceutique Sichuan Deebio Pharmaceutical Co., Ltd (Deebio).

« Le partenariat avec Deebio en juin 2021 représente une étape importante pour le secteur des préparations pharmaceutiques, car il nous a permis de sécuriser et de stabiliser l'approvisionnement en poudre de thyroïde de haute qualité sur le marché américain », a déclaré Panagiota Danopoulos, vice-présidente principale de la stratégie mondiale et de l'innovation chez Medisca.

« Après nous être lancés sur le marché, nous nous sommes immédiatement rendus compte que la demande pour la poudre thyroïdienne allait bien au-delà de nos canaux de distribution habituels pour les pharmacies de préparations magistrales », poursuit Mme Danopoulos. « Et nous étions en mesure d'augmenter l'approvisionnement pour faciliter l'accès de cet ingrédient essentiel à divers marchés, canaux et patients à travers le monde. Un besoin que nous allons désormais satisfaire grâce à notre partenariat avec SUANFARMA ».

Déjà partenaire et fournisseur d'ingrédients de Medisca, la conclusion de cet accord avec SUANFARMA a permis de renforcer une relation symbiotique bien établie entre ces deux entreprises qui s'engagent à offrir une qualité, un service et un prix de classe mondiale.

« Les normes de qualité fixées, la transparence créée et l'engagement défini entre Medisca et Deebio, sont les maîtres-mots qui nous ont donné la confiance suffisante pour choisir Medisca comme fournisseur principal de la poudre de thyroïde, USP », a déclaré Gustavo Adolfo Porras, chef des ventes pour l'Amérique du Nord, chez SUANFARMA. « Nous nous réjouissons de continuer à développer nos liens solides avec Medisca ».

Pour Medisca, la mission est simple : favoriser l'accès mondial à des produits homologués en développant des partenariats stratégiques corrélés sur les mêmes normes de qualité, de cohérence et d'accessibilité qui régissent Medisca.

Medisca reste le principal fournisseur de poudre de thyroïde, USP des pharmacies de préparations magistrales. Disponible à l'achat en ligne ici.

SUANFARMA rationalisera désormais la distribution de l'approvisionnement de Medisca en poudre de thyroïde, USP à d'autres canaux et marchés.

À propos de MEDISCA®

MEDISCA est un leader mondial dans le domaine des soins de santé, avec des bases strictement définies pour la préparation de produits pharmaceutiques et des avancées réalisées dans le domaine des laboratoires scientifiques, des cosmétiques et d'autres industries de soins de santé. Depuis plus de 30 ans, MEDISCA est au service des pharmacies et des établissements de soins de santé connexes avec des offres innovantes et un engagement passionné, en développant un réseau mondial dédié à la médecine personnalisée. Grâce à des relations authentiques, des expériences sans tracas, des processus pratiques et des partenariats stratégiques mondiaux, MEDISCA fournit des produits innovants de qualité supérieure, des services innovants et des systèmes d'aide de classe mondiale. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse www.medisca.com et suivez-nous sur Twitter à l'adresse @medisca.

À propos de SUANFARMA

SUANFARMA, fondée en 1993, est un partenaire B2B des sciences de la vie, spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation d'ingrédients pour les industries pharmaceutiques, vétérinaires et nutraceutiques. Nos installations sont conformes aux réglementations les plus strictes en vigueur dans l'industrie pharmaceutique. Avec le soutien d'un réseau commercial consolidé par la présence de 12 bureaux locaux situés de manière stratégique dans le monde, SUANFARMA fournit ses services à plus de 3 000 clients actifs répartis dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.suanfarma.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.