日本觸媒與阿科瑪達成策略夥伴關係，為歐洲電池供應鏈量產LiFSI電解質鹽

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 日本觸媒(Nippon Shokubai)和阿科瑪(Arkema)正在聯手啟動可行性研究，並設立一家合資企業，以興建一座生產LiFSI（雙氟磺醯亞胺鋰）超純電解質鹽的工業工廠。該電解質鹽是電動汽車電池單元的一種關鍵成分。

超純和高性能的LiFSI電解質鹽是汽車電池單元的關鍵成分。它將加快面向新一代電池（包括半固態和固態電池）的新電解質配方的開發，大幅提升其功率、穩定性、循環壽命和可回收性，同時縮短高溫或低溫條件下的充電時間。

該工業專案將支援歐洲電池價值鏈的發展，並為滿足全球對碳中和運輸的需求做出貢獻。

透過結合阿科瑪的含氟化合物專長和日本觸媒在高純度LiFSI工業化量產方面的獨特技術，雙方透過策略合作聯手開發了一種創新的綜合製程。根據此尖端的專利技術，Pierre-Bénite工廠已經安裝了一條LiFSI試驗性生產線，並於2021年成功投產。

為了滿足對電池材料指數級成長的需求，阿科瑪和日本觸媒透過啟動可行性研究並設立一家合資企業，向前邁出了一大步，以期於2025年底前在阿科瑪的法國Pierre-Bénite工廠實現LiFSI電解質鹽的量產。

關於 日本觸媒：

自1941年以來，日本觸媒一直以獨特的觸媒技術發展自身業務。日本觸媒供應包括環氧乙烷、丙烯酸、汽車觸媒、製程觸媒在內的各類產品。其中，我們的高吸水性聚合物的市占率目前排名世界第一（根據日本觸媒的研究資料）。日本觸媒是一家跨國化學公司，其企業使命是「TechnoAmenity：用技術創造更加富裕和舒適的人類生活。」

關於阿科瑪：

基於公司在材料科學方面的獨特專長，阿科瑪提供一流的技術組合，以滿足對新型和永續材料日益成長的需求。集團的抱負是在2024年成為專營特種材料的單一業務公司，其在結構上分為三個互補、有彈性且高度創新的特種材料部門：黏著劑解決方案、先進材料和塗料解決方案，約占2021年集團銷售額的85.5%，以及一個根基深厚且有競爭力的中間體部門。阿科瑪提供首屈一指的技術解決方案，以應對新能源、用水、回收利用、城市化和運輸等方面的挑戰，並促進與所有利害關係人的長期對話。集團2021年的銷售額約為95億歐元，在約55個國家推展業務，在全球擁有20,200名員工。

https://www.shokubai.co.jp/en/news/news0308.html

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