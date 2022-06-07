日本触媒与阿科玛达成战略伙伴关系，为欧洲电池供应链量产LiFSI电解质盐

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 日本触媒(Nippon Shokubai)和阿科玛(Arkema)正在联手启动可行性研究，并建立一家合资企业，以建设一个生产LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）超纯电解质盐的工业工厂。该电解质盐是电动汽车电池单元的一种关键成分。

超纯和高性能的LiFSI电解质盐是汽车电池单元的关键成分。它将加快面向新一代电池（包括半固态和固态电池）的新电解质配方的开发，大大提升其功率、稳定性、循环寿命和可回收性，同时缩短高温或低温条件下的充电时间。

该工业项目将支持欧洲电池价值链的发展，并为满足全球对碳中和出行的需求做出贡献。

通过结合阿科玛的含氟化合物专长和日本触媒在高纯度LiFSI工业化量产方面的独特技术，双方通过战略合作联手开发了一种创新的综合工艺。基于这一尖端的专利技术，Pierre-Bénite工厂已经安装了一条LiFSI试验性生产线，并于2021年成功投产。

为了满足对电池材料指数级增长的需求，阿科玛和日本触媒通过启动可行性研究并建立一家合资企业，向前迈出了一大步，以期于2025年底前在阿科玛的法国Pierre-Bénite工厂实现LiFSI电解质盐的量产。

关于 日本触媒：

自1941年以来，日本触媒一直以独特的催化剂技术发展自身业务。日本触媒供应包括环氧乙烷、丙烯酸、汽车催化剂、工艺催化剂在内的各类产品。其中，我们的高吸水性聚合物的市场份额目前排名世界第一（根据日本触媒的研究数据）。日本触媒是一家跨国化学公司，其企业使命是“TechnoAmenity——用技术创造更加富裕和舒适的人类生活。”

关于阿科玛：

基于公司在材料科学方面的独特专长，阿科玛提供一流的技术组合，以满足对新型和可持续材料日益增长的需求。集团的抱负是在2024年成为专营特种材料的单一业务公司，其在结构上分为三个互补、有弹性且高度创新的特种材料部门——粘合剂解决方案、先进材料和涂料解决方案——约占2021年集团销售额的85.5%，以及一个根基深厚且有竞争力的中间体部门。阿科玛提供首屈一指的技术解决方案，以应对新能源、用水、回收利用、城市化和出行等方面的挑战，并促进与所有利益相关方的长期对话。集团2021年的销售额约为95亿欧元，在约55个国家开展业务，在全球拥有20,200名员工。

https://www.shokubai.co.jp/en/news/news0308.html

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