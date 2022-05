Arkema et Nippon Shokubai: un partenariat stratégique pour une production industrielle de sels d'électrolyte LiFSI destinés à la filière européenne des batteries électriques

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Arkema et Nippon Shokubai s'associent pour lancer des études de faisabilité et créer une joint-venture pour la construction d'une usine industrielle de production de sels d'électrolyte ultrapurs LiFSI (Lithium bis(fluorosulfonyl)imide), composants clé des cellules de batteries pour la mobilité électrique.

Les sels d'électrolyte LiFSI ultrapurs et à haute performance, composants clé des cellules de batterie des voitures accéléreront le développement de nouvelles formulations d'électrolyte pour les prochaines générations de batteries, y compris les batteries semi-solides et solides. Ils permettront d’augmenter considérablement leur puissance, leur stabilité, leur durée de vie et leur recyclabilité, tout en réduisant le temps de charge dans des conditions de température élevée ou basse.

Ce projet industriel soutiendra le développement de la chaîne de valeur européenne des batteries et participera au besoin mondial d'une mobilité neutre en carbone.

Combinant l'expertise d'Arkema dans le domaine des produits fluorés et le savoir-faire unique de Nippon Shokubai dans la production à l'échelle industrielle de LiFSI de haute pureté, les deux entreprises se sont associées dans un partenariat stratégique qui a conduit au développement d'un procédé innovant et intégré. Sur la base de cette technologie de pointe brevetée, une ligne pilote de production de LiFSI fluoré a été installée sur le site Arkema de Pierre-Bénite et est entrée en service avec succès en 2021.

Afin d’accompagner la demande croissante en matériaux pour les cellules de batteries, Arkema et Nippon Shokubai franchissent une étape supplémentaire en lançant des études de faisabilité et en créant une joint-venture pour permettre la production en masse du sel électrolyte LiFSI sur le site Arkema de Pierre-Bénite en France d'ici fin 2025.

À propos de NIPPON SHOKUBAI Co., Ltd. : Depuis 1941, Nippon Shokubai a développé son activité grâce à ses technologies uniques de catalyseurs. Nippon Shokubai est par exemple un fournisseur d’oxyde d’éthylène, d’acide acrylique, de catalyseurs automobiles, de catalyseurs de processus, etc. Parmi tous ces produits, notre part du marché mondial du secteur des polymères superabsorbants est aujourd’hui la plus importante au monde (d’après une étude de Nippon Shokubai). Nippon Shokubai est une entreprise internationale de produits chimiques dont la mission est la suivante : « TechnoAmenity - Apporter prospérité et confort aux personnes et à la société grâce à nos technologies uniques ».

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 85,5 % du CA du Groupe en 2021, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros en 2021 et est présent dans près de 55 pays avec 20 200 collaborateurs.