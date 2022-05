Wellington-Altus s’associe à CapIntel pour mettre plus d’innovation entre les mains des conseillers

WINNIPEG, TORONTO et MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, une société de technologie financière de premier plan qui améliore l’efficacité quotidienne du flux de travail et l’analyse des fonds pour les conseillers financiers, annonce une relation stratégique avec la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada. La technologie de pointe de CapIntel optimisera encore la façon dont les conseillers de la société construisent et présentent les portefeuilles des clients.

« Nos conseillers sont reconnus pour produire des résultats exceptionnels pour les clients, a déclaré Jordy Chilcott, président, Wellington-Altus Gestion Privée. « La plateforme de CapIntel permet à notre équipe de mettre en avant l’expertise et les options de placement associées au fait d’être un client de Wellington-Altus, tout en leur donnant plus de temps pour entretenir les relations avec les clients et soutenir leur bien-être financier global. »

Comme CapIntel, Wellington-Altus a adopté l’innovation comme facteur de différenciation clé dans le secteur de la gestion du patrimoine et valorise l’importance de l’investissement dans la technologie. Plus précisément, la technologie de CapIntel simplifie les systèmes archaïques courants, maximise l’efficacité et réduit le gaspillage de temps et de ressources tout en jetant les bases de l’établissement de relations clients-conseillers plus naturelles. La construction d’un portefeuille de clients ne se limite pas seulement à la planification; elle s’étend aussi aux contacts humains, à la réactivité et à la capacité de changer rapidement et résolument de cap : une philosophie qui correspond à l’approche de Wellington-Altus en matière d’excellence du service.

« En fin de compte, la mission de CapIntel consiste à exploiter le potentiel technologique tout en améliorant les relations avec les clients et les résultats », a déclaré James Rockwood, fondateur et chef de la direction de CapIntel. « Les conseils très personnalisés sont maintenant la référence en matière de service à la clientèle, et Wellington-Altus a toujours été en avance sur l’industrie en investissant dans la technologie afin de s’assurer que cette norme est non seulement respectée, mais dépassée. »

À mesure que les progrès rapides en matière d’innovation se poursuivront, les conseillers en gestion de patrimoine tireront de plus en plus parti des outils numériques pour offrir des occasions de placement. CapIntel fait la preuve de cette évolution puisque la société continue de constituer une impressionnante liste de clients qui comprend certaines des plus grandes et des plus innovatrices entreprises de services financiers en Amérique du Nord. Grâce à CapIntel, les conseillers sont libérés des processus manuels et peuvent se concentrer davantage sur des discussions holistiques concernant les besoins du client.

Comptant plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous administration, Wellington-Altus a la réputation d’investir dans la technologie en tant que facteur de différenciation sur l’expérience des conseillers et des clients, ce qui a contribué à alimenter l’élan inarrêtable de la société à titre de perturbateur dans le secteur des services financiers.

À propos de CapIntel

CapIntel est une société de technologie financière, chef de file du développement d’applications Web intuitives destinées aux professionnels des services financiers. CapIntel s’est donné pour mission d’améliorer les finances personnelles; une partie importante de cette mission consiste à faire croître le patrimoine au moyen des investissements. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un meilleur service à leurs clients afin qu’ils puissent mieux comprendre leurs placements et se sentir à l’aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 10 000 conseillers et trois des cinq grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d’Investment Executive.