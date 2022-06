Schneider Electric optimise la gestion des ressources énergétiques distribuées (RED) par une approche complète du Réseau prosommateur (Grid to Prosumer)

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric, chef de file mondial en matière de transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, présente la solution Réseau prosommateur (Grid to Prosumer), une approche complète de la gestion des RED permettant de maximiser la connexion et la valeur des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et des véhicules électriques.

La modernisation du réseau est de plus en plus une question de gestion de l'offre et de la demande à la périphérie du réseau, des deux côtés du compteur du client. Elle requiert de nouvelles approches en matière d'engagement, de planification et de conception, d'optimisation et de maintenance, d'analyse et d'automatisation, le tout dans une démarche progressive et coordonnée. La nouvelle approche Réseau prosommateur (Grid to Prosumer), de Schneider Electric facilite la gestion du cycle de vie des RED avec des flux de travail et des cas d'utilisation des plus simples aux plus complexes, qui optimisent les RED selon les besoins du marché de l'énergie, les contraintes du réseau et les priorités des prosommateurs.

Schneider Electric a par ailleurs élargi son portefeuille EcoStruxure Grid pour les réseaux du futur avec des partenaires stratégiques : AutoGrid pour les services de flexibilité et les centrales électriques virtuelles, et Uplight pour l'engagement des prosommateurs et la gestion de la demande. L'approche Réseau prosommateur (Grid to prosumer) propose une solution complète pour la gestion des RED, qui permet de coordonner les fonctions commerciales grâce à une vision globale de la gestion des données du réseau, reposant sur la valeur et les cas d'utilisation.

« Schneider Electric est conscient que plus la complexité de la gestion du réseau augmente, plus il est capital de relever les défis des services publics de manière holistique », a déclaré Scott Koehler, vice-président de la stratégie mondiale pour les réseaux numériques chez Schneider Electric. « Forte d'un portefeuille complet de solutions guidant notre vision des réseaux du futur, l'approche Réseau prosommateur (Grid to Prosumer) prend en compte les besoins de l'offre et de la demande pour alimenter les services publics et les prosommateurs avec des options plus flexibles et évolutives pour un réseau plus fiable, efficace, durable et flexible. »

Une approche de gestion des RED intégrée complète

Modélisation - Les types, les tailles, les localisations et la disponibilité des RED sont partagés de sorte que toutes les fonctions commerciales nécessaires, telles que le service client, la gestion des actifs, la planification et l'exploitation, bénéficient de la vision la plus récente. Cela englobe l'ajout et la suppression de RED, la mise à jour de l'état de disponibilité, le rapprochement de la reconfiguration du réseau, entre autres.

Les types, les tailles, les localisations et la disponibilité des RED sont partagés de sorte que toutes les fonctions commerciales nécessaires, telles que le service client, la gestion des actifs, la planification et l'exploitation, bénéficient de la vision la plus récente. Cela englobe l'ajout et la suppression de RED, la mise à jour de l'état de disponibilité, le rapprochement de la reconfiguration du réseau, entre autres. Connaissance de la situation - La visibilité peut maintenant inclure l'état des RED et le calendrier des événements pour les activités de gestion de la demande. Par exemple, quand un événement de réduction de la demande est programmé, les détails tels que le moment, la durée et l'ampleur de l'événement sont intégrés dans les systèmes de planification et d'exploitation.

La visibilité peut maintenant inclure l'état des RED et le calendrier des événements pour les activités de gestion de la demande. Par exemple, quand un événement de réduction de la demande est programmé, les détails tels que le moment, la durée et l'ampleur de l'événement sont intégrés dans les systèmes de planification et d'exploitation. Planification - Améliore l'efficacité du traitement des demandes de raccordement de nouveaux clients et permet d'évaluer la capacité d'accueil disponible à tous les emplacements du réseau. Permet d'évaluer toutes les options pour augmenter la capacité, y compris les solutions non câblées.

- Améliore l'efficacité du traitement des demandes de raccordement de nouveaux clients et permet d'évaluer la capacité d'accueil disponible à tous les emplacements du réseau. Permet d'évaluer toutes les options pour augmenter la capacité, y compris les solutions non câblées. Gestion des contraintes en temps réel et par anticipation - Détecte les contraintes en temps réel, anticipe les contraintes futures et spécifie les paramètres d'atténuation et le calendrier d'optimisation du réseau : groupe de RED de la zone concernée, augmentation/diminution de la charge/production et calendrier. Les services de flexibilité distribuent ensuite les actifs, directement ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, selon des paramètres de priorisation et d'optimisation afin de satisfaire la demande.

- Détecte les contraintes en temps réel, anticipe les contraintes futures et spécifie les paramètres d'atténuation et le calendrier d'optimisation du réseau : groupe de RED de la zone concernée, augmentation/diminution de la charge/production et calendrier. Les services de flexibilité distribuent ensuite les actifs, directement ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, selon des paramètres de priorisation et d'optimisation afin de satisfaire la demande. Limites de fonctionnement dynamiques - Fournit des limites supérieures et inférieures aux importations ou exportations de puissance pour chaque RED ou groupe de RED. Cette démarche plus dynamique intégrée aux services de flexibilité adapte les limites supérieures et inférieures à des intervalles de temps courts et précis.

- Fournit des limites supérieures et inférieures aux importations ou exportations de puissance pour chaque RED ou groupe de RED. Cette démarche plus dynamique intégrée aux services de flexibilité adapte les limites supérieures et inférieures à des intervalles de temps courts et précis. Marchés de flexibilité - Les demandes d'optimisation des RED sont intégrées aux marchés de flexibilité pour favoriser un processus d'enchères avec les prosommateurs. Il en résulte une liste de ressources disponibles pour répondre à cette demande. Au moment prévu, les RED sont distribués selon les conditions de l'offre attribuée.

Les solutions intégrées EcoStruxure Grid pour les réseaux du futur soutenant directement l'approche Réseau prosommateur (Grid to Prosumer) comprennent EcoStruxure™ DERMS pour l'optimisation du réseau, AutoGrid Flex pour les services de flexibilité et Virtual Power Plants, Uplight Orchestrated Energy et Energy Profiler Online pour l'engagement des prosommateurs et la gestion de la demande, ainsi qu'EcoStruxure Microgrid Advisor pour la gestion des micro réseaux.

La gamme de solutions EcoStruxure Grid de Schneider Electric pour les réseaux du futur illustre l'engagement de l'entreprise pour un monde plus numérique et électrique et, conjuguée à l'approche Réseau prosommateur (Grid to Prosumer), elle favorise la croissance des ressources énergétiques distribuées, des micro réseaux, des communautés énergétiques et d'autres ressources flexibles tout au long des cycles de vie planifiés, conçus et exploités numériquement.

Pour en savoir plus sur la vision de Schneider Electric sur les réseaux du futur, téléchargez notre e-guide détaillant l'approche complète du Réseau prosommateur (Grid to Prosumer) pour la gestion des RED, ou visitez https://www.se.com/ww/en/work/campaign/grids-of-the-future/.

À propos de Schneider Electric

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d’être votre partenaire digital en matière de durabilité et d’efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d’automatismes numériques pour l’efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

https://www.se.com/ca/fr/

Découvrez les dernières perspectives en matière de développement durable, d'électricité 4.0 et d'automatisation de nouvelle génération sur Schneider Electric Insights.

